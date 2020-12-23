طائرة مسيرة تجمع الأفضل بين المروحيات والمقاتلات النفاثة

تزايدت شعبية الطائرات دون طيار خلال السنوات القليلة الماضية، وتم تصميم تلك الطائرات بجميع الأشكال والأحجام لتقوم بالعديد من المهام المحددة.

ولكن شركة "دارتز موتورز" (Dartz Motorz) التي مقرها لاتفيا، قررت تصميم طرازها الجديد من الطائرة المسيّرة "برومبدرون بلاك بي" (Prombdrone Black Bee) بوظيفة صريحة تتمثل في المظهر الرائع ببساطة.

قد تخدعك الصور في التفكير بأن المركبة عبارة عن طائرة دون طيار عسكرية بحجم الماموث، ولكنها في الحقيقة بحجم شخص وتتناسب مع سيارة الدفع الرباعي.

تم تطوير "برومبدرون بلاك بي" بالتعاون مع شركة الطائرات دون طيار "فكسار" (Fixar)، وتجمع بين مزايا تصميم المروحية (الهليكوبتر) والطائرة النفاثة مع إزالة العيوب الكامنة في نماذج الدوران المائل، وفقا لتقرير موقع "يانكو ديزاين" (Yanko Design).

وتهدف "فكسار" و"دارتز موتورز" من إنتاج هذه المسيّرة إلى تغيير مفهوم الطائرات دون طيار من كونها ألعابا بسيطة أو تجهيزات عسكرية، إلى وضعها كإكسسوار عصري يعزز شخصية المالك.

يمكن حمل الطائرة دون طيار بسيارة دارتز برومبرون التمساح الأسود (دارتز موتورز)

يعتمد تصميم الطائرة على طراز "فكسار 007 آوتدوور" (Fixar 007 Outdoor) ويمكن أن تقلع وتهبط مثل مروحية (هليكوبتر)، ولديها نطاق طيران مرتفع بسبب طول الجناح.

ويقول المصممون إن الانتقال من وضع المروحية إلى وضع الطائرة الجديد سلس، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات عالية بعد الإقلاع مباشرة.

صُنعت الطائرة بمساعدة مصمم السيارات الشهير ألكسندر إيزيف، المعروف بتصميم سيارتي مرسيدس بنز جي نيفا (Mercedes-Benz G Niva) و"هامر ياز" (Hummer UAZ)، ويمكن حمل الطائرة دون طيار بسيارة دارتز برومبرون التمساح الأسود (Dartz Prombron Black Alligator) الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي ظهرت في سلسلة أفلام "داي هارد" (Die Hard).

تصميم الطائرة على طراز فكسار 007 آوتدوور (دارتز موتورز)

ستقود الطائرات الشخصية الطفرة المقبلة للطائرات المسيّرة، وسيكون هناك تزايد في حجم الطلب على هذا النوع من المسيرات.

كما سيقود تلك الطفرة أيضا مشروع دارتز موتورز جنبًا إلى جنب مع مشاريع مثل سباقات "آير سبييدر" (Airspeeder) وهو سباق للطائرات المسيرة، ما يرجح أن المستقبل سيكون للمسيّرات الشخصية.