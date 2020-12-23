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ردا على خبر إنتاج سيارة آبل.. ماسك يذكر قصة رفض عرضه لبيع تسلا

تسلا كافحت خلال عامي 2017 و 2018 لزيادة الإنتاج بكميات كبيرة من طراز 3 سيدان (غيتي إيميجز)
تسلا كافحت خلال عامي 2017 و 2018 لزيادة الإنتاج بكميات كبيرة من طراز 3 سيدان (غيتي إيميجز)
23/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202004:40 PM (مكة المكرمة)

قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية (Tesla) يوم الثلاثاء إنه تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة آبل (Apple) تيم كوك "خلال أحلك أيام برنامج تصنيع سيارة الموديل 3" لمناقشة إمكانية استحواذ صانع آيفون على الشركة مقابل عُشر قيمتها الحالية.

وقال الملياردير الأميركي إن كوك "رفض حضور الاجتماع". وقد جاء حديث ماسك في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر عقب تناقل خبر لرويترز عن تطلع شركة آبل إلى إنتاج سيارة ركاب بحلول عام 2024 باستخدام تقنية بطاريات جديدة.

وكافحت تسلا خلال عامي 2017 و 2018 لزيادة الإنتاج بكميات كبيرة من طراز 3 سيدان، حيث أبلغ ماسك المستثمرين في ذلك الوقت أن الشركة كانت غارقة في "جحيم الإنتاج" بسبب مشاكل مع أنظمة الإنتاج الآلي في مصنع البطاريات في رينو، نيفادا.

ومع ذلك، تغلبت تسلا على المشاكل وحققت منذ ذلك الحين سلسلة من الأرباح الفصلية. حيث أصبحت شركة صناعة السيارات الكهربائية واحدة من أكثر الشركات قيمة المنضمة حديثا لمؤشر إس آند بي 500 (S&P 500).

وكانت جهود آبل في مجال السيارات، قد بدأت منذ عام 2014 بمشروعها المعروف باسم تيتان بروجكت (Project Titan)  في صعود وهبوط.

من الأمور الجوهرية في إستراتيجية الشركة لإنتاج السيارات تصميم بطارية جديدة يمكن أن يقلل "بشكل جذري" من تكلفة البطاريات ويزيد من نطاق السيارة.

وفي سلسلة التغريدات نفسها شكك ماسك من قدرة بطاريات مونوسل "monocell"، التي تخطط آبل لاستخدامها في تصميمها، حيث قال إن القدرة المتوقعة للبطارية "مستحيلة كهروكيميائياً".

المصدر : رويترز

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