أصدرته آبل لحماية خصوصيتك.. دليل الأمان الشامل حول كيفية منع المتطفلين من الحصول على معلوماتك

أصدرت آبل (Apple) دليل الأمان الشامل حول كيفية التحقق من كون الآخرين قادرين على الوصول إلى بياناتك أو أجهزتك، بالإضافة إلى الخطوات الوقائية وكيفية منع المتسللين من اختراق خصوصيتك.

وشرحت الشركة بشكل مفصل كل خيار أمان متاح وكيفية استخدامه من خلال دليل الأمان الشامل المسمى "الوصول إلى الجهاز والبيانات عندما تكون السلامة الشخصية في خطر".

وقالت "إذا كنت قلقا من أن شخصا ما يصل إلى معلومات لم تشاركها من جهاز آبل الخاص بك، فسيساعدك هذا الدليل في تحديد المخاطر ويوجهك عبر الخطوات للمساعدة في جعل التكنولوجيا التي تعتمد عليها خاصة وآمنة كما تريدها".

وأشادت إيفا غالبيرين، مديرة الأمن السيبراني بمؤسسة الحدود الإلكترونية والمستشارة الفنية لمؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation EFF) غير الحكومية، بالدليل الجديد، عبر تغريدة من حسابها الشخصي على منصة تويتر، وشددت على أنه مفيد بشكل خاص للواتي يعانين من العنف المنزلي.

وأضافت غالبيرين أن الشخص الذي تثق به اليوم قد لا يكون هو الذي تثق به غدا، وتابعت قائلة "ينفصل الأزواج، وتنتهي الزيجات، ويغادر رفقاء السكن، وإذا صنعت منتجا يسمح لك بمشاركة بياناتك مع أشخاص آخرين، فيجب أيضا أن تجعل من السهل حظرهم".

ويتضمن الدليل أقساما حول إعدادات الخصوصية الشاملة، بالإضافة إلى تفاصيل محددة حول مجموعة واسعة من المشكلات من تتبع الموقع إلى مشاركة التقويمات.

ويحتوي أيضا على سلسلة من قوائم المراجعة التي تسير معك من خلال خطوات لمنع الوصول وإيقاف المشاركة، والحفاظ على خصوصية موقعك.

ويقول الدليل "تسهل آبل الاتصال ومشاركة حياتك مع الأشخاص الأقرب إليك، وما تشاركه ومع من تشاركه متروك لك، بما في ذلك قرار إجراء تغييرات لحماية معلوماتك أو سلامتك الشخصية بشكل أفضل".

ويتاح الدليل عبر موقع الدعم الخاص لدى آبل، لكن لم يتم الترويج له بعد من الشركة في أي مكان.

يُذكر أن آبل قامت مؤخرا بالاعلان عن خدمة الملصقات، والتي سوف توضع على تطبيقات تقوم بمشاركة بيانات مستخدميها مع جهات أخرى.