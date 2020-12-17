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ما أهمية تطبيقات التنظيف لأجهزة أندرويد؟

تطبيقات التنظيف وأدوات تحسين نظام التشغيل الأخرى لا تجلب سوى الإعلانات إلى الهاتف الذكي (الألمانية)
تطبيقات التنظيف وأدوات تحسين نظام التشغيل الأخرى لا تجلب سوى الإعلانات إلى الهاتف الذكي (الألمانية)
17/12/2020

أشارت بوابة حماية المستهلك "موبايل زيشر.دي" الألمانية إلى أن تطبيقات تنظيف الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد لا توفر إلا القليل من الوظائف أولا توفر أية ميزة على الإطلاق، رغم انتشار مثل هذه التطبيقات في متجر تطبيقات غوغل بلاي.

وعزت بوابة التقنيات الألمانية سبب ذلك إلى أن معظم هذه التطبيقات مستمدة من عالم الحواسيب المكتبية، وليست ضرورية للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد.

إعلانات وتجسس

وفي بعض الحالات فإن تطبيقات التنظيف وأدوات تحسين نظام التشغيل الأخرى لا تجلب سوى الإعلانات إلى الهاتف الذكي، كما قد تقوم هذه التطبيقات بالتجسس على بيانات المستخدم والمعلومات المتعلقة بطريقة الاستعمال ومواصفات الجهاز الجوال.

وتنصح بوابة التقنيات الألمانية بالاعتماد على أدوات أندرويد الداخلية بدلا من تثبيت التطبيقات الخارجية غير المجدية والخطرة، ويمكن للمستخدم العثور على أداتين في قائمة الإعدادات بسهولة.

ذاكرة التخزين المؤقت

تعمل تطبيقات التنظيف على تقليل الملفات فيما يعرف باسم ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق، وهي عبارة عن مساحة ذاكرة مخصصة للملفات المؤقتة، ويقوم التطبيق نفسه بإزالة هذه الملفات، وإذا تباطأت وتيرة عمل أحد التطبيقات أو تعطل، فقد يرجع سبب ذلك إلى وجود خلل في ذاكرة التخزين المؤقت، وهنا يمكن للمستخدم إزالة الملفات من ذاكرة التخزين المؤقت يدويا وذلك بالذهاب لقائمة الإعدادات ومنها للتطبيقات واختيار التطبيقات المرغوبة ثم الذاكرة والضغط على إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت

بوابة التقنيات الألمانية: الأفضل الاعتماد على أدوات أندرويد الداخلية بدلا من تثبيت التطبيقات الخارجية غير المجدية والخطرة (رويترز)

ذاكرة الوصول العشوائي

هناك بعض المفاهيم المغلوطة منتشرة على نطاق واسع، منها أنه يجب إفراغ ذاكرة الوصول العشوائي في أسرع وقت وإنهاء العمليات الخلفية في التطبيقات في بسرعة، في حين أن الواقع هو العكس تماما؛ حيث تم تصميم نظام التشغيل غوغل أندرويد للتحميل على ذاكرة الوصول العشوائي بشكل كامل قدر الإمكان.

وإذا قام المستخدم بتشغيل تطبيق جديد ولم تكن هناك مساحة كافية في ذاكرة الوصول العشوائي، فإن نظام أندرويد سوف يهتم بالأمر تلقائيا، ويغلق التطبيقات الأقل أهمية والأطول تشغيلا تباعا، ويترك التطبيقات المهمة "التي تعمل باستمرار".

والاستثناء الوحيد الذي يتطلب من المستخدم التدخل بنفسه هو عندما يتعطل التطبيق؛ حيث يتعين على المستخدم هنا إنهاء العمليات الخلفية في التطبيق المعني يدويا عن طريق قائمة الإعدادات ومنها للتطبيقات ثم التطبيقات المرغوبة والضغط على زر فرض الإنهاء.

المصدر : الألمانية

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