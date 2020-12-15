بروفيسور صيني يعود لبلاده رغم بيعه تكنولوجيا أميركية لهواوي

يستعد أستاذ صيني متهم بسرقة التكنولوجيا الأميركية لصالح شركة هواوي (Huawei) الصينية للعودة إلى وطنه، على الرغم من الحكم عليه يوم الاثنين بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI).

وحكم على بو ماو بالسجن لمدة طويلة من قبل قاضية المقاطعة الأميركية باميلا تشين في بروكلين، وذلك بعد إقراره بالذنب يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأسقط المدعون، الذين أيّدوا الحكم، تهمة التآمر التي تعتبر أشد خطورة، رغم عدم تعبيره عن ندمه.

كان ماو أستاذا زائرًا في جامعة تكساس في أرلينغتون عندما تم القبض عليه في أغسطس/آب 2019. ومن المقرر أن يعود إلى الصين يوم الأربعاء.

وقال المدعون إن ماو اتفق مع شركة تكنولوجيا في كاليفورنيا، تبيّن لاحقًا أنها مختبرات سينكس (CNEX) في وادي السيليكون، للحصول على لوحة الدوائر الخاصة بها لأغراض البحث الأكاديمي، لكنه في النهاية شارك معلومات الملكية مع هواوي.

وقالت القاضية تشين إنه رغم اعتراف ماو بأنه مذنب فقط بالكذب، فإن سلوكه الإجرامي كان "أوسع بكثير وأسوأ بكثير"، وإنه بمغادرته إلى الصين "يمكن اعتباره بطلا وطنيًا" هناك.

ولكنها أوضحت أن دافع ماو لارتكاب الجريمة كان الاستفادة غير المباشرة، وذلك من خلال الترقية الوظيفية المحتملة.

وقال ماو، وهو متزوج وأب لطفلين، من خلال مترجم فوري إن عائلته تعرضت "للكثير من التوتر" وتتطلع إلى عودته إلى المنزل بسرعة.

وجاء اعتقال ماو وسط حملة من وزارة العدل على النفوذ الصيني المشتبه فيه بالجامعات الأميركية، بما في ذلك من خلال التجسس وسرقة الملكية الفكرية.

واتهمت الحكومة الأميركية في عام 2018 هواوي ورئيستها المالية منغ وانزهو بتضليل البنوك بشأن علاقات الشركة بإيران. وفي فبراير/شباط الماضي، اتهمت هواوي بالتآمر والابتزاز لسرقة الأسرار التجارية.

ودافعت هواوي بأنها غير مذنبة. وكانت منغ تواجه في كندا اتهامات بالاحتيال والتحويل المصرفي غير الشرعي، وهو ما تنفيه. وتسببت قضيتها في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وكندا.