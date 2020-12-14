تعطل واسع النطاق في خدمات غوغل يؤثر على جيميل ويوتيوب والخرائط

تعطلت العديد من خدمات شركة "ألفابت" (Alphabet)، بما في ذلك "يوتيوب" (YouTube) و"جيميل" (Gmail) و"غوغل درايف" (Google Drive)، لآلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم، الاثنين.

لم يتم تحميل منصة الفيديو الخاصة بالشركة للمستخدمين وظهرت رسالة خطأ "حدث خطأ ما".

وفقا لموقع "داون ديتكتور" (DownDetector) لمراقبة حوادث انقطاع الخدمات حول العالم، تأثر أكثر من 12 ألف مستخدم على يوتيوب في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.

بدأ الانقطاع قبل وقت قصير من الظهر بتوقيت غرينتش، حيث عرضت خدمات غوغل رسالة بوجود أخطاء على الخوادم عند زيارتها، ومع ذلك ظل محرك بحث غوغل غير متأثر بالمشاكل التي تؤثر على خدماته الأخرى.

وعلى الرغم من الانقطاع واسع النطاق، لم تظهر لوحة معلومات خدمة غوغل في البداية أي أخطاء، قبل التبديل إلى الحالة الحمراء عبر جميع الخدمات.

وقال بيان من غوغل "نحن على علم بوجود مشكلة في جيميل تؤثر على غالبية المستخدمين. المستخدمون المتأثرون غير قادرين على الوصول إلى جيميل".

وما زال بإمكان المستخدمين الوصول إلى الصفحات المقصودة لمواقع الويب في "وضع التصفح الخفي"، الذي لا يخزن سجل أنشطة تصفح المستخدمين، ويمكن تفعيله من خلال تغيير الإعدادات.