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انتبه.. برامج التصفح المثبتة سابقا على هاتفك قد تهدد خصوصيتك

برامج تصفح الويب المثبتة سابقا على هواتف شاومي مثل متصفح مينت ومي تقوم بربط كل مواقع الويب (رويترز)
برامج تصفح الويب المثبتة سابقا على هواتف شاومي مثل متصفح مينت ومي تقوم بربط كل مواقع الويب (رويترز)
12/12/2020

تحقق بعض الشركات مكاسب مالية من خلال معرفة نوعية التطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية ومدة استعمال هذه التطبيقات، فضلا عن وجود الكثير من التطبيقات الفضولية على الهواتف الذكية، التي تقوم بجمع كم كبير من المعلومات عن المستخدم وسلوكاته على الإنترنت، ولذلك يتعين على المستخدم التحقق من التطبيقات التي يقوم بتثبيتها واستعمالها على أجهزته الجوالة.

وتعد بيانات تصفح الويب من المعلومات المهمة جدا التي ينبغي حمايتها جيدا، ولذلك على المستخدم تجنب برامج التصفح المثبتة من قبل الشركات المنتجة للهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية، ومن الأفضل أن يتم الاعتماد على برنامج تصفح موثوق به، على غرار ما حدث مع شركة شاومي الصينية المنتجة للهواتف الذكية.

فقد اكتشف الباحث غابرييل سيرليج، المتخصص في أمان تكنولوجيا المعلومات، أن برامج تصفح الويب المثبتة سابقا على هواتف "شاومي" (Xiaomi)، مثل متصفح "مينت" (Mint) و"مي" (Mi) تقوم بربط كل مواقع الويب التي يتم استدعاؤها واستعلامات البحث برقم التعريف (ID)، وتقوم بنقل هذه البيانات إلى شركة شاومي، حتى عند تشغيل النوافذ الخاصة أو وضع التخفي، من دون أن يتم تسجيل الدخول بوساطة حساب المستخدم لدى شركة شاومي.

وقد دافعت الشركة الصينية عن نفسها قائلة إن هذه البيانات تكون مجهولة الهوية، ولكنها أطلقت تحديثا جديدا لبرامج التصفح يتيح للمستخدم في الإعدادات إيقاف وظيفة نقل البيانات في وضع التخفي على الأقل.

الأفضل أن يتم الاعتماد على برامج تصفح موثوق بها بدل المتصفحات المثبتة سابقا (مواقع التواصل)

مراقبة حركة البيانات

وإذا رغب المستخدم في مراقبة حركة البيانات لتطبيقات معينة أو الجهاز بالكامل على هواتف أندرويد، فيمكنه استعمال تطبيقات منع التتبع مثل "بلوكادا" (Blokada)، أو تطبيقات الجدار الناري مثل "نتغارد" (Netguard)، وتحتاج هذه التطبيقات إلى بعض التدريب، وبعد ذلك توفر إمكانية قطع اتصال الهاتف الذكي بخوادم معينة.

وللحصول على مثل هذه التطبيقات مع مجموعة الوظائف الكاملة فإنه ينبغي للمستخدم تثبيتها من متجر التطبيقات "إف-درويد" (F-Droid) الموثوق به، الذي يقتصر على تطبيقات أندرويد المجانية والمفتوحة المصدر. ويتوفر المتجر نفسه كتطبيق يجب تثبيته أولا.

ويمكن لأصحاب هاتف آبل آيفون تجربة تطبيق منع التتبع "لوكداون" (Lockdown)، وبشكل أساسي على المستخدم التحقق من الأذونات الممنوحة للتطبيقات، بما في ذلك التطبيقات التي تتوفر من الشركات المنتجة للهواتف الذكية.

المصدر : الألمانية

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