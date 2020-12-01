تدفع مليون دولار يوميا.. سناب شات تحاول جلب المؤثرين لمنصتها بميزة سبوت لايت

قامت شركة سناب (Snap) بإضافة ميزة جديدة لتطبيقها سناب شات (Snapchat) تسمى سبوت لايت (Spotlight) ستسلط الضوء على اللقطات المنتشرة جماهيريا لتشجيع المستخدمين نشر مشاركاتهم على التطبيق.

وبحسب موقع بزفييد نيوز (Buzzfeed news) ستدفع الشركة أموالا فعلية للأشخاص الذين تصل منشوراتهم إلى سبوت لايت، من مبلغ إجمالي يقارب مليون دولار يوميا.

يُعد سبوت لايت تغييرًا هائلاً لسناب شات، فهو طريقة لمشاهدة محتوى بجودة عالية من قبل المستخدمين الغرباء بناء على تفضيلاتك.

بالمقارنة مع الأنظمة الأساسية الأخرى، لم يكن تطبيق سناب شات المنصة المثالية للمؤثرين والمبدعين لأنه لا يحتوي على محرك اكتشاف مثل صفحة استكشاف إنستغرام (Instagram) أو تيك توك فور يو (TikTok’s For You) أو مقاطع الفيديو الموصى بها على يو تيوب (YouTube).

تشابه كبير في الميزات بين تطبيقات التواصل الاجتماعي المشهورة (الأناضول)

وكان التطبيق، الذي تأسس عام 2012، يستخدم دائما المراسلة من مستخدم إلى آخر كوظيفة أساسية له، بصرف النظر عن قنوات النشر وخريطة سناب (Snap map).

وقالت الشركة المطورة إن هدفها جعل صفحة سبوت لايت مكانًا يستطيع فيه الأشخاص العاديون، وليس فقط المشاهير، الوصول إليها وحتى جني الأموال.

وستحدد الخوارزمية المنشورات التي تظهر في سبوت لايت بناءً على عدد الإعجابات التي تلقتها من الأصدقاء مع عناصر أخرى، لجعلها تظهر في المقدمة.

وستعتمد المدفوعات على مدى انتشار اللقطة، فالمزيد من المشاهدات سيعني المزيد من المال. ولكن ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين سيحصلون على الأموال بشكل يومي.

لكن المتحدث باسم سناب قال إن أعلى المدفوعات سيكون ما لا يقل عن 250 دولارًا. وهذه المدفوعات فقط لمن تزيد أعمارهم عن 16 عامًا وفي الولايات المتحدة. وستلتزم سناب بدفع مليون دولار يوميًا على الأقل حتى نهاية العام.

يأتي هذا التغيير الكبير بعد أسبوع من إجراء تويتر Twitter وإنستغرام تعديلين مهمين لنسخ ميزات التطبيقات الأخرى. وأعطت شركة إنستغرام الزر الأمامي والوسط في إعادة تصميم لميزة ريلز (Reels) وفي الوقت نفسه أضافت تويتر ميزة فليتس (Fleets) وهي قصص تم نسخها من إنستغرام والتي نسختها بدورها من سناب شات.

والنتيجة هي مجموعة متشابهة من الميزات بين التطبيقات، للمنافسة على الحصة الأكبر من الجمهور.