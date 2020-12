تطوير ذكاء اصطناعي من غوغل يحل معضلة علمية عمرها 50 عاما

طوّرت شركة "ديب ميند" (DeepMind) المملوكة لشركة "ألفابت" (Alphabet) برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه التنبؤ بدقة بالشكل الذي سوف تؤول إليه البروتينات في غضون أيام، مما يحل "تحديا كبيرا" عمره 50 عامًا يمكن أن يمهد الطريق لفهم أفضل للأمراض واكتشاف الأدوية بحسب تقرير سي إن بي سي (CNBC).

تحتوي كل خلية حية على آلاف البروتينات المختلفة التي تبقيها حية وبصحة جيدة. ومن المهم التنبؤ بالشكل الذي سيكون عليه البروتين لأنه يحدد وظيفته، وترتبط جميع الأمراض تقريبًا، بما في ذلك السرطان والخرف، بكيفية عمل البروتينات.

وقالت البروفيسورة دام جانيت ثورنتون من المعهد الأوروبي للمعلومات الحيوية للصحفيين عبر مكالمة هاتفية، "البروتينات هي أجمل الأشكال روعة، والقدرة على التنبؤ بالضبط بالطريقة التي تنثني بها هي حقًا صعبة للغاية وشغلت الكثير من الناس على مدى سنوات عديدة".

دخل نظام الذكاء الاصطناعي "ألفافولد" (AlphaFold) التابع لمختبر الأبحاث البريطاني، في مسابقة نظمتها مجموعة تسمى "كاسب" (CASP)، وهي اختصار للتقييم النقدي لتوقع الهيكل. وهي منظمة تجارب مجتمعية مهمتها تسريع الحلول لمشكلة واحدة: كيفية حساب البنية ثلاثية الأبعاد لجزيئات البروتين.

وتراقب "كاسب" هذا المجال منذ 25 عامًا، وقالت يوم الاثنين إن نظام ألفافولد التابع لشركة ديب ميند حقق مستويات لا مثيل لها من الدقة في التنبؤ ببنية البروتين.

وقال البروفيسور جون مولت رئيس "كاسب" عبر مكالمة صحفية قبل الإعلان، "لقد قفزت شركة ديب ميند إلى الأمام"، وأضاف "لقد تم حل التحدي الكبير البالغ من العمر 50 عامًا في علوم الحاسوب إلى حد كبير".

وأضاف مولت أن هناك "تأثيرات كبيرة قليلا على الخط لتصميم الأدوية" وفي مجال تصميم البروتين الناشئ حديثا.

مع ما يقرب من ألف موظف وبجانب عدم وجود إيرادات، أصبحت ديب ميند شركة مكلفة للشركة الأم ألفابت، ومع ذلك فقد برزت كواحدة من الرواد في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وقد رحب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل (Google) ساندر بيتشاي بهذا الاختراق على تويتر.

.@DeepMind‘s incredible AI-powered protein folding breakthrough will help us better understand one of life’s fundamental building blocks + enable researchers to tackle new and hard problems, from fighting diseases to environmental sustainability. https://t.co/kpr8EAx34h

— Sundar Pichai (@sundarpichai) November 30, 2020