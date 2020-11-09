ماذا أفعل إذا انقطع الإنترنت لدي؟

سواء كنت بصدد العمل من المنزل أو مشاهدة أفلام على إحدى خدمات البث التلفزيوني أو تتسوق عبر الإنترنت، فمن المحتمل أنك تعتمد على الاتصال الجيد بالإنترنت. لذلك، يمكن أن تواجه مشاكل كبيرة إذا ما تعطل الإنترنت بشكل مفاجئ.

في هذا التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية، قدّمت الكاتبة هارييت ماير بعض الحلول الممكنة لتدارك انقطاع اتصال الإنترنت.

تحقق من أجهزتك

إذا كان هناك اتصال بالإنترنت على هاتفك الذكي، فأنت تواجه ببساطة مشكلة في الجهاز الذي تستخدمه حاليا. قم بإطفاء الجهاز وإعادة تشغيله من أجل استعادة الاتصال.

قد تحتاج إلى إعادة الاتصال عن طريق النقر على زر "واي فاي" (WiFi)، والعثور على شبكتك الخاصة وإدخال كلمة المرور. بعد ذلك، جرب تشخيص الشبكة أو خيارات تحري الخلل وإصلاحه لمعرفة ما إذا كان ذلك يشير إلى أي مشاكل معينة.

ينصح بمحاولة إيقاف جهاز التوجيه، والانتظار لبضع دقائق قبل إعادة تشغيله مرة أخرى (غيتي إيميجز)

أعد تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك

نصحت الكاتبة بمحاولة إيقاف جهاز "التوجيه" (Router)، والانتظار لبضع دقائق قبل إعادة تشغيله مرة أخرى، ففي كثير من الأحيان، تؤدي عملية إعادة تشغيل جهاز التوجيه بشكل سريع إلى إصلاح انقطاع الاتصال.

على غرار أي قطعة إلكترونية، قد يكون جهاز التوجيه الخاص بك قد تعرض لعطب بسيط، أو ارتفاع في درجة حرارته، ويحتاج إلى إعادة التشغيل.

اقترب من مكان جهاز التوجيه

تحقق من رمز "الواي فاي" على جهازك لمعرفة ما إذا كانت قوة الإشارة قد انخفضت أو كانت ضعيفة بشكل خاص. في هذه الحالة، قد لا يكون الاتصال قويا بما يكفي للاتصال بالإنترنت؛ لذا عليك أن تقترب أكثر من جهاز التوجيه الخاص بك، وملاحظة ما إذا كانت هذه الطريقة فعالة أم لا.

استخدم كابل إنترنت لتعزيز الاتصال

يمكنك توصيل الكابل مباشرة بجهاز التوجيه، وربطه بحاسوبك، فمن شأن هذه الطريقة أن تحل المشكلة، وتمنحك اتصالا أكثر فاعلية.

اتصل بمزود خدمة الإنترنت

إذا عجزت عن حل الخلل بمفردك، يمكنك الاتصال بمزود خدمة الإنترنت. فهو يعلم جيدا كيفية تدارك الأمر، وقادر على تحديد سبب الخلل، الذي قد يكون ناجما عن انقطاع الخدمة في منطقة سكنك.

استخدم "نقطة الاتصال" (Mobile Hotspot)

إذا تعطلت عملية إعادة الاتصال بالإنترنت، فقد تتمكن من استخدام اتصال بيانات هاتفك الذكي لإنشاء نقطة اتصال "واي فاي"، تُعرف باسم "الربط". هذا الخيار متاح في معظم الهواتف الذكية، وما عليك سوى اختيار إعدادات واي فاي على الحاسوب أو أي جهاز آخر، وإدخال كلمة المرور الشخصية؛ لكن عليك توخي الحذر، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف بيانات هاتفك.

إعادة تشغيل هاتفك من جديد قد يساعدك في حل مشكلة انقطاع الإنترنت (الفرنسية)

اطلب خدمة إنترنت أسرع

ينصح بزيادة سرعة الإنترنت إذا بقي الإنترنت منقطعا من خلال الانتقال إلى باقة إنترنت أخرى، وفي حال لم تحصل على السرعة التي وعدت بها، اشتك إلى مزود الخدمة لإيجاد حل ما.

استبدل جهاز التوجيه الخاص بك

إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك قديما، أو ليس قويا بما فيه الكفاية، فقد ترغب في الحصول على جهاز جديد. اسأل مزود الخدمة عما إذا كان بإمكانه توفير جهاز توجيه بجودة أفضل.

قلل من الاعتماد على اتصال الإنترنت نفسه مع أفراد أسرتك

يمتلك معظمنا أكثر من جهاز في منزل متصل بالإنترنت، ومع كثرة الضغط على الاتصال في الوقت نفسه، ستتأثر جودة الخدمة دون شك.

في المقابل، حاول ترشيد الاستهلاك؛ ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فابحث عبر الإنترنت أو تحدث إلى مزود الخدمة الخاص بك عن الخيارات الممكنة لتعزيز قوة الاتصال.

ضع في اعتبارك تغيير المزود

أخيرا، إذا لم تكن راضيا عن خدمة الإنترنت لديك، فقد ترغب في تغيير مزود الخدمة (شركة الاتصالات).

يمكنك تجميع الهاتف والتلفزيون وخدمات النطاق العريض معا في حزمة واحدة، بمجرد أن تحدد الخيار المناسب لك، يجب على مزود الخدمة الجديد أن يتولى هذه العملية، بما في ذلك إلغاء عقدك الحالي.