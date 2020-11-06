البث الحي
تكنولوجيا|أوروبا

شركات الاتصالات الأوروبية تنتقد التعديلات المقترحة على قواعد الخصوصية لتطبيقي واتساب وسكايب

تطبيقا واتساب وسكايب سيتعرضان لقيود ضمن مشروع لقواعد أوروبية تطبق على الاتصالات عبر الإنترنت (مواقع التواصل)
تطبيقا واتساب وسكايب سيتعرضان لقيود ضمن مشروع لقواعد أوروبية تطبق على الاتصالات عبر الإنترنت (مواقع التواصل)
6/11/2020

انتقدت شركات الاتصالات في أوروبا أمس الخميس التعديلات المقترحة على قواعد الاتحاد الأوروبي المزمعة التي تضبط عمل تطبيقي واتساب (WhatsApp) وسكايب (Skype)، والتي من شأنها تشديد القواعد المتعلقة بمقدمي خدمات الاتصالات عبر الإنترنت (البيانات).

وتُخضع قواعد الاتحاد الأوروبي المرتقبة تطبيقي واتساب وسكايب للقواعد نفسها التي يلتزم بها مزودو خدمات الاتصالات المحمولة.

وكانت بلدان الكتلة الأوروبية البالغ عددها 27 دولة قد كافحت لإيجاد أرضية مشتركة بشأن لائحة الخصوصية الإلكترونية التي صاغتها المفوضية الأوروبية في عام 2017، وتركز الخلاف على قواعد ملفات تعريف الارتباط التي تتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت والتي تعد مهمة للغاية بالنسبة للإعلانات المستهدفة، وشمل الخلاف متطلبات الموافقة للمستخدمين على استخدام هذه الملفات.

شاركت ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعديلاتها المقترحة مع دول الاتحاد الأخرى مساء الأربعاء الماضي.

وتقلل الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز من الأسس القانونية لمزودي خدمات الاتصالات عبر الإنترنت في معالجة البيانات واستخدامها لأغراض أخرى، في ضربة لقطاع الاتصالات الذي يتطلع إلى استخدام بيانات الموقع الجغرافي لصالح خدمات النقل الذكي باعتبارها مصدر أرباح محتملا.

وقوبل الاقتراح الألماني بانتقادات من مجموعة الضغط "إي تي إن أو" (ETNO)، التي تضم في عضويتها شركات "ديتش تليكوم" (Deutsche Telekom) وأورونج (Orange) وتليفونيكا (Telefonica) ومجموعة شركات تشغيل الهاتف المحمول "جي إس إم إيه" (GSMA).

وقالت الشركات في بيان مشترك إن "النص المقترح من ألمانيا يفشل في سد الفجوة بين حماية الخصوصية والسرية، وبين تحفيز الابتكار لدى مقدمي الخدمات الأوروبيين".

وحثت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على عدم دعم الاقتراح ما لم تسمح لها بمزيد من الحرية في استخدام البيانات الوصفية لأغراض مشروعة وللمزيد من المعالجة المناسبة.

وسيتعين على الكتلة الأوروبية الاتفاق على موقف مشترك قبل طرح تفاصيل القواعد على المفوضية والبرلمان الأوروبي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

كورونا يرفع الطلب على الحواسيب الشخصية ويستثني المكتبية منها

سوق الحواسيب عاد إلى النمو بسبب جائحة كورونا (غيتي إيميجز)

"في بي إن" من غوغل على الكمبيوتر والهواتف.. حماية إضافية لأجهزتك

شركة غوغل انضمت إلى الشركات التي تقدم خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية VPN بعد أن أعلنت عن خدمتها الجديدة (شترستوك)

لا يحتاج بطاريات.. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يطور نظاما جديدا للملاحة تحت الماء

لا يستطيع نظام تحديد المواقع العالمي &#34;جي بي إس GPS&#34; العمل تحت الماء (غيتي)

لأسباب لا تتوقعها.. أغنى رجل في العالم يبيع أكثر من 3 مليارات دولار من أسهم أمازون

حتى مع عملية بيع الأسهم الأخيرة فإن بيزوس ما يزال يمتلك أكثر من 53 مليون سهم بقيمة 170 مليار دولار (الفرنسية)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)