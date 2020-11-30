في 5 دقائق فقط.. خطوات تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول باحترافية

يمكن أن تحمل لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول عددا من البكتيريا أكثر بنحو 20 ألف مرة من مقعد المرحاض. ومع وجود الكثير من العمل الذي يجري الآن عبر الإنترنت، فمن المحتمل أنك تستخدم الحاسوب المحمول أكثر من أي وقت مضى.

وفقًا لبحث أجرته شركة سي بي تي نجتس (CBT Nuggets) لتكنولوجيا المعلومات، سواء كنت تعاني من الفتات أو الغبار أو بصمات الأصابع أو شعر الحيوانات الأليفة أو البقايا اللاصقة، يجب أن تكون قادرًا على تنظيف مفاتيحك بالمواد التي لديك بالفعل.

وإذا كنت تشارك جهازا ما مع أفراد أسرتك الآخرين، فيمكنك أيضا منع انتشار الجراثيم، حيث لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق من يومك، وستبدو لوحة مفاتيحك جديدة تمامًا.

خطوات تنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول:

أطفئه

قبل أن تبدأ، قم بإيقاف تشغيل جهاز الحاسوب الخاص بك. لا تريد أن تضغط بطريق الخطأ على مجموعة مفاتيح تشغيل تؤدي إلى كارثة. افصلها أيضًا لتقليل أي خطر إذا دخلت الرطوبة للداخل. وتأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كل شيء مهم في حالة حدوث خطأ (هذه الخطوة جيدة سواء كنت تنظف لوحة المفاتيح أم لا).

لن يستغرق تنظيف جهازك سوى بضع دقائق من يومك وستبدو لوحة مفاتيحك جديدة تمامًا (غيتي)

تخلص من الفتات

لإزالة الفتات أو الغبار أو أي شيء آخر عالق على لوحة المفاتيح، اقلب الحاسوب المحمول رأسًا على عقب. اضغط برفق على الجزء السفلي من الهيكل المعدني لطرد أي جزيئات مستعصية. يمكنك أيضًا مسح الفراغات بين مفاتيحك، والتي يلتصق بينها الفتات.

إذا بقي الغبار وبعض الفتات العنيد عالقا يمكنك تجربة إزالته بواسطة المكنسة الكهربائية، لكن تأكد من استخدامها برفق (آخر شيء تريده هو شفط أحد أغطية المفاتيح الخاصة بك).

يمكنك أيضًا استخدام علبة من الهواء المضغوط. رش الهواء بنمط متعرج حتى لا تفوتك أي زوايا، وتأكد من استهداف جميع جوانب كل مفتاح. إذا لم يكن لديك هواء مضغوط، يمكنك تجربة جهاز آخر ينفخ الهواء (مثل مجفف الشعر). لا ترش الهواء مباشرة تحت أغطية المفاتيح، يمكن أن يلحق الضرر بالإلكترونيات الحساسة.

إذا كنت قد فعلت كل هذا ولا يزال لديك بعض الأوساخ تحت لوحة مفاتيحك، فقد تحتاج إلى إخراج المفاتيح. تعتمد إمكانية القيام بذلك على طراز الحاسوب المحمول الخاص بك.

في بعض الحالات، لن يكون من الممكن الاستغناء عن المفاتيح، وستحتاج إلى التحدث إلى أحد المحترفين. إذا كنت بحاجة إلى إزالة أغطية المفاتيح، فابحث عبر الإنترنت عن إرشادات المحمول واتبع نصائح الشركة المصنعة.

تطهير وإزالة اللطخات

بعد ذلك، نطف سطح لوحة المفاتيح نفسها للقضاء على الجراثيم والبقع. أولاً، امسح كل شيء بمسحة مطهرة. تجنب أي مناديل تحتوي على مبيض. إذا لم يكن لديك مناديل، يمكن أيضًا استخدام قطعة قماش ناعمة مع بعض الكحول. امسح أغطية المفاتيح واحدة تلو الأخرى، وكذلك المناطق الواقعة بينها، للتأكد من وصولك إلى كل بقعة.

إذا كنت تريد تجنب دخول أي سائل تحت المفاتيح، فلا تستخدم أي قطعة قماش مبللة. إذا لزم الأمر، اعصرها قبل استخدامها. لا ترش الماء أو أي سوائل تنظيف مباشرة على لوحة المفاتيح.

بعد ذلك، مرر قطعة قماش مبللة على كل شيء. من الناحية المثالية، سترغب في استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة. إذا لم يكن لديك واحدة، فلا بأس بقطعة قماش أخرى. حاول أن تتجنب أي مادة كاشطة قد تخدش المفاتيح، مثل المنشفة الورقية.

أخيرًا، جفف المنطقة بقطعة قماش ناعمة أخرى.