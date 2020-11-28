شاهد- 46 جهازا فقط.. آيفون خاص بالانتخابات الأميركية

أطلقت شركة كافيار الإصدار الخاص المسمى "بايدن وترامب" (Biden & Trump) من الهاتف الذكي آبل آيفون برو 12، وبرو ماكس 12؛ تخليدا لذكرى الانتخابات الأميركية، التي جرت مؤخرا.

وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدار الخاص للجهاز يمتاز بظهره الذي يزدان بالعلم الأميركي وصور ترامب وبايدن، حيث تُستخدم كساعة رملية للتعبير عن نهاية عهد وبداية عهد جديد.

ويتكون جسم الجهاز إلى حد كبير من التيتانيوم مع طبقة "بي في دي" (PVD) للحماية من الخدوش.

وأعلنت كافيار أن الإصدار الخاص يقتصر إنتاجه على 46 نسخة فقط (في إشارة إلى انتخاب الرئيس 46)، مشيرة إلى أن سعر الطراز آيفون برو 12 (سعة 128 غيغابايتا) يبلغ 13 ألفا و450 يوروا (أي ما يعادل 16 ألف دولار)، أما الطراز برو ماكس (سعة 512 غيغابايتا) فيبلغ سعره 17 ألفا و200 يورو (ما يعادل 20.5 ألف دولار).