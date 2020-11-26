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عودة العلامة الزرقاء مطلع العام المقبل.. تويتر يريد إعادة شارة التوثيق

الحسابات التي ستكون مؤهلة للتوثيق ستشمل الحسابات الحكومية، والشركات، والعلامات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ووسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية والرياضية، والناشطين، والمنظمين، بالإضافة إلى "الأفراد المؤثرين الآخرين" (غيتي إيميجز)
الحسابات التي ستكون مؤهلة للتوثيق ستشمل الحسابات الحكومية، والشركات، والعلامات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ووسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية والرياضية، والناشطين، والمنظمين، بالإضافة إلى "الأفراد المؤثرين الآخرين" (غيتي إيميجز)
26/11/2020

أعلنت شركة تويتر، الثلاثاء، أنها ستعيد إطلاق عملية توثيق الحسابات مطلع العام المقبل، كما أعلنت عن إرشادات جديدة تماما لمستخدمين تويتر، الذين يبحثون عن تلك الشارة الزرقاء الصغيرة.

ويؤكد إعلان تويتر تقريرا سابقا نشر في يونيو/حزيران الماضي من باحثة التطبيقات جين مانتشون وونغ، التي ذكرت وقتئذ أن الشركة كانت تنشئ نظاما جديدا للتوثيق.

وفي منشور على مدونتها، أكدت الشركة أن هذا النظام الجديد سيطرح في "أوائل عام 2021". وتطلب الشركة الآن الحصول على تعليقات على مسودة اقتراح لعملية التوثيق.

إن لم تجر أي تغييرات على هذا الاقتراح، فإن الحسابات التي ستكون مؤهلة للتوثيق ستشمل الحسابات الحكومية، والشركات، والعلامات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ووسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية والرياضية، والناشطين، والمنظمين، بالإضافة إلى ما تسميه تويتر "الأفراد المؤثرين الآخرين".

ويجب أن يفي كل نوع من أنواع الحسابات بمتطلبات محددة، مثل: التوصيف في إحدى وسائل الإعلام، وذلك من أجل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.

ويمكن الاطلاع على مسودة سياسة تويتر الجديدة من خلال الرابط الخاص بها، وتخطط الشركة لإصدار السياسة النهائية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلنت تويتر أيضا عن مسودة جديدة للقواعد توضح متى يمكن سحب شارة التوثيق. فإذا غيّر مستخدم كان قد حصل على شارة التوثيق اسمه المعروض في الموقع، أو النبذة عنه لتضليل المستخدمين بشأن هويتهم الحقيقية، فيمكن للموقع سحب الشارة، كما قد تؤدي انتهاكات شروط الخدمة المتكررة أيضا إلى فقدان شارة التوثيق.

وتطلب شركة تويتر من المستخدمين الإجابة عن أسئلة للاستطلاع بشأن سياستها قبل 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإن كان المستخدم يفضل التعليق على السياسة بتغريدة، فقد طلبت تويتر من المستخدمين وضع الوسم #VerificationFeedbak في التغريدات.

يُشار إلى أن إعلان تويتر اليوم يأتي بالتزامن مع الإعلان عن خطة لتوسيع وظيفة التحذير -التي أضافتها الشركة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية 2020- وذلك عندما يحاول المستخدم الإعجاب بتغريدة مصنفة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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