يمكنه قطع الخدمة عن الهاتف عن بعد.. شركة سويسرية تطرح هاتفا ذكيا لمراقبة الأطفال

اقتحمت شركة "صن رايز" السويسرية قبل أيام سوقا جديدة تماما، وأصدرت هاتف "بلابلو كيدز فون ويف 1" (Blabloo Kidsphone wave 1)، وهو أول هاتف محمول موجه للأطفال.

وفي تقريره الذي نشرته صحيفة "لوتون" (Le Temps) السويسرية، يقول الكاتب أنوش سيدتاغيا إن الجهاز له مظهر كلاسيكي، ويعمل بنظام أندرويد. ويختلف هذا الهاتف عن بقية الهواتف الأخرى كونه يحتوي تطبيقات يتحكم فيها الأولياء عن بعد.

وتروج صن رايز لهذا الجهاز ووظائفه قائلة "مع بلابلو، يمكن للوالدين أن يوضحا لأطفالهما كيفية البدء في استخدام الهاتف الذكي بطريقة معقولة. يمكن للوالدين التحكم عن بعد في الهاتف الذكي وإدارته، مما يسمح بتجنب المشاكل بين الوالدين والطفل بسبب الاستخدام المفرط للهاتف الذكي. مع بلابلو، تكفي نقرة واحدة لإبعاد الطفل عن الشاشة".

إعدادات سهلة

يذكر الكاتب أن هاتف "بلابلو كيدز فون" يزن 187 غراما، وتبلغ سعته التخزينية 16 غيغابايتا، ويشتغل بالنسخة التاسعة من نظام أندرويد. وفضلا عن التطبيقات الأساسية، يسمح بإجراء مكالمة مباشرة إلى رقم محدد مسبقًا.

للتحكم في ما يفعله الطفل على الجهاز، يحتاج الأولياء إلى تثبيت تطبيق "بلابلو بارنتس" على هواتفهم، سواء كانت من طراز آيفون أو أندرويد. ومن أجل توصيل الهاتفين ببعضهما بعضا، يتعين على الوالدين إجراء مسح ضوئي بهواتفهم للرمز الموجود على هاتف الطفل المحمول.

يستطيع الآباء بعد ذلك التحكم بشكل كامل في الهاتف الذكي عبر تطبيق مصمم بشكل محكم.

وتوجد إمكانيات كثيرة للتفاعل والتحكم، ومنها أيقونة "استمع من فضلك"، التي تمكّن الوالدين من الاختيار بين أزرار محددة مسبقًا مثل "تعال وتناول الطعام" أو"اذهب إلى النوم" أو"اذهب لأداء واجباتك المدرسية" أو"اذهب لتنظيف أسنانك" أو"اذهب للاستحمام" أو"اذهب للعب في الخارج بدلاً من ذلك" أو "أجبني من فضلك".

بمجرد النقر على هذه الأزرار، تظهر رسالة صغيرة أسفل شاشة هاتف الطفل. وبعد ثوانٍ، تظهر الرسالة ذاتها بحجم كبير على الشاشة، ولا يستطيع الطفل بعدها أن يتحكم في الجهاز.

إلى جانب ذلك، يمكن إيقاف تشغيل الهاتف تمامًا من مسافة بعيدة، وكذلك إعادة تشغيله. ويتيح هذا الابتكار للوالدين فرصة اختيار أنواع التطبيقات التي يُسمح للطفل بأن يستخدمها.

فعلى سبيل المثال، من الممكن تعطيل بعض الألعاب أو إيقاف الكاميرا أو إيقاف تصفح الإنترنت. كذلك يمكن تحديد أوقات استخدام الطفل للهاتف وفق جدول أسبوعي.

خيارات أخرى

يحتوي الهاتف على تطبيق "فاميلي تشاي" الذي يسهل الاتصال المباشر عن طريق الرسائل النصية بين الهاتفين. ومن خلال هذا الجهاز الجديد، يستطيع الأولياء تحديد الموقع الجغرافي للطفل وتتبع مساره.

ويمكن أيضا مشاهدة الأرقام التي يتصل بها الطفل والأرقام التي تتصل به، والخيار متاح أمام الوالدين للسماح بالاتصال أو منعه عن بعد.

وفيما يتعلق بسعر جهاز "بلابلو كيدز"، حددته صن رايز في 149 فرنكا سويسريا (نحو 164 دولارا أميركيا)، إلى جانب الاشتراك في خدمة إضافية، وأقلها تكلفة حسب الكاتب "موبايل ستارت يونغ" مقابل 20 فرنكا سويسريا شهريا (حوالي 22 دولارا).

ويختم الكاتب بأن هناك حلولا أخرى غير هذا الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه صن رايز، ومنها شراء هاتف ذكي مستعمل مقابل 100 فرنك سويسري تقريبا، وتثبيت أحد تطبيقات التحكم مثل "كيدوز" أو "كوستوديو". لكن الأفضل، حسب رأيه، هو الحديث بصراحة مع الأطفال عن كيفية استخدام هذه الأجهزة بطريقة سليمة.