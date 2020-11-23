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كيف تحل مشكلة "اختطاف زر الرجوع" بالهواتف الذكية؟

أصحاب هواتف آيفون يمكنها التغلب على مشكلة "اختطاف زر الرجوع" من خلال النقر على أي رابط في رسالة إلكترونية أو رسالة آي ماسج (iMessage) (الألمانية)
أصحاب هواتف آيفون يمكنها التغلب على مشكلة "اختطاف زر الرجوع" من خلال النقر على أي رابط في رسالة إلكترونية أو رسالة آي ماسج (iMessage) (الألمانية)
23/11/2020

قد تتسبب الإعلانات المزعجة على مواقع الويب في عدم تمكن مستخدم الهاتف الذكي من الرجوع إلى الصفحة الأصلية بواسطة زر الرجوع، ويطلق على هذا السلوك المريب اسم اختطاف "زر الرجوع" "Back Button Hijack".

آبل آيفون

يمكن لأصحاب الهاتف الذكي آيفون من آبل (Apple) التغلب على هذه المشكلة من خلال النقر على أي رابط في رسالة إلكترونية أو رسالة آي ماسج (iMessage)، حتى يقوم متصفح آبل سفاري بفتح صفحة ويب جديدة، وبعد ذلك يمكن إزالة صفحة الإعلانات المزعجة ببساطة.

ويمكن للمستخدم أيضا محاولة إزالة ذاكرة التخزين المؤقت بمتصفح الويب من خلال النقر على بند "إزالة السجل وبيانات الموقع" تحت قائمة "الإعدادات ثم سفاري ثم الخصوصية والأمان".

وإذا لم تفلح كل هذه الإجراءات فيمكن للمستخدم إغلاق متصفح آبل سفاري قسرا عن طريق القيام بحركة مسح من حافة الشاشة السفلية إلى أعلى والتوقف مؤقتا في منتصف الشاشة، وبعد ذلك يمكن القيام بحركة مسح إلى اليمين أو اليسار للعثور على متصفح سفاري ومعاينة التطبيق، وتتم عملية إغلاق التطبيق من خلال حركة مسح لأعلى.

هواتف أندرويد

اعتمادا على برنامج تصفح الويب يمكن التغلب على مشكلة "اختطاف زر الرجوع" في هواتف أندرويد بطريقة مشابهة تماما لهاتف آبل آيفون.

ويمكن للمستخدم "الهروب" من هجمات الاختطاف هذه بسهولة عند استعمال متصفح غوغل كروم؛ حيث يمكنه هنا الضغط لفترة طويلة نسبيا على زر الرجوع، لكي تظهر له قائمة بمواقع الويب، التي تمت زيارتها مؤخرا، وعندئذ يتم تحديد إحدى هذه الصفحات لزيارتها وتختفي المشكلة.

المصدر : الألمانية

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