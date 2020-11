صحفي هولندي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت

نشر ميشيل فان هولتن، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للحركة العالمية ضد الفساد، مقطع فيديو عبر تويتر، لصحفي هولندي اخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت.

وقال فان هولتن في تغريدة له "هل هذا اختراق دانيال فيرلان لاجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي؟ هكذا بدا الأمر من الداخل، كوميديا ذهبية".

Thank you @danielverlaan for hacking a EU defence ministers conference. Apart from a good laugh, I hope it will raise awareness about communication security issues in the EU institutions. If it’s the case , you will be my hero ! #Defence #EU #LetsBeSerious pic.twitter.com/5nj3kNZGmz

