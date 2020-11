صورة وشواهد.. زوكربيرغ حريص على خصوصيته وينتهك خصوصية المستخدمين بوساطة "سنترا"

واجه مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ استجوابا من مجلس الشيوخ الأميركي تمحور معظمه حول مزاعم بأن فيسبوك تُسكِت الأصوات المحافظة في تداعيات الانتخابات الرئاسية.

ولكن إحدى اللحظات الأكثر إثارة للاهتمام في جلسة الاستماع التي جرت خلال الأسبوع الماضي كانت عندما سأل السيناتور جوش هاولي من ميسوري زوكربيرغ عن "سنترا" (Centra)، الأداة التي قال إن فيسبوك يستخدمها لتتبع مستخدميه عبر الإنترنت.

وقال المذيع في قناة "فوكس نيوز" (Fox News) تاكر كارلسون، الذي نقل الحوار الذي جرى بين السيناتور جوش هاولي وزوكربيرغ بشأن سنترا، إن زوكربيرغ تهرب من الإجابة عن سؤال السيناتور هاولي بشأن عدد الحسابات التي تعرضت للتحليل والإيقاف بوساطة أداة سنترا في الولايات المتحدة.

وقال مدير الشركة "لست أدري أيها السيناتور لأن تسمية هذه الأداة غريبة علي. إنني واثق بأن لدينا أدوات تعقب تسمح لنا بالعمل على منصتنا لكن هذه التسمية مجهولة لدي".

وأعرب كارلسون عن تشككه في صدق مؤسس فيسبوك، مشيرا إلى أن الناطق الرسمي باسم الشركة اعترف أخيرا بأن سنترا موجودة بالفعل وتستخدم من أجل "تسهيل التحقيقات في موضوعات معقدة مثل سلوكات منسقة أو غير سليمة".

A @Facebook whistleblower tells me it’s called Centra. Example below. Zuck said he couldn’t recall the name … he’s only the company CEO, after all pic.twitter.com/DLkQ46MiR4

— Josh Hawley (@HawleyMO) November 17, 2020