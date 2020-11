سبقه إليها نجله إريك.. هل يتخلى ترامب عن تويتر لصالح "بارلر"؟

شهدت إحدى منصات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها بديلاً لمواقع مثل تويتر (Twitter) وفيسبوك (Facebook)، زيادة في الاستخدام خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وشهدت بارلر (Parler) -التي تطلق على نفسها اسم "شبكة التواصل الاجتماعي الحرة" والتي قال منشئها إن المحتوى على الموقع الشبيه بتويتر لن يتم التحقق منه- مليوني عملية تنزيل على أجهزة آبل وأندرويد بين 3 و9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي تستشهد بالبيانات التي تم تتبعها بواسطة "سينسور تور" (Sensor Tower). وهو رقم أكبر بـ31 مرة من التنزيلات التي شهدها تنزيل التطبيق في الأسبوع السابق.

منصة بارلر، التي تم إطلاقها في عام 2018، تملك حاليا حوالي 10 ملايين مستخدم، مع تضاعف قاعدتها تقريبًا منذ الانتخابات، حيث واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر مزاعم بشأن التزوير على نطاق واسع ومخالفات في التصويت مدعيا الفوز، وصنفت تويتر وفيسبوك هذه المنشورات على الفور على أنها مضللة.

ومقارنة بعملاقي الوسائط الاجتماعية لا يزال عدد مستخدمي بارلر ضئيلا مقارنة بأكثر من 150 مليون مستخدم على تويتر وأكثر من 2.6 مليار مستخدم لفيسبوك.

في الأسبوع الماضي، حث كبير النقاد المحافظ شون هانيتي المشاهدين على التحول إلى منصة بارلر، حيث لا تزال المحادثة تهيمن عليها مزاعم ترامب بالاحتيال والاعتقاد بأن الانتخابات قد سرقها الديمقراطيون.

وقال هانيتي في برنامج لورا إنغراهام على فوكس نيوز، "هل يمكننا الآن نقل الجميع من تويتر إلى بارلر؟ هل يمكننا فقط، إجراء التغيير معا، مثل، وداعًا لتويتر، أراك لاحقا يا جاك، محاولة لطيفة؟"، في إشارة إلى جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر.

وكشفت ريبيكا ميرسر، وهي مانحة محافظة بارزة، أنها من بين الداعمين الماليين للمنصة.

وكتبت في منشور على الموقع، "إن الاستبداد والغطرسة المتزايدين باستمرار لأباطرة التكنولوجيا لدينا تتطلب أن يقود شخص ما المعركة ضد التنقيب عن البيانات، وحماية حرية التعبير على الإنترنت"، وأضافت "هذا الشخص هو بارلر، منارة لجميع الذين يقدرون حريتهم وحرية التعبير والخصوصية الشخصية".

I’m proud to join @parler_app — a platform gets what free speech is all about — and I’m excited to be a part of it. Let’s speak. Let’s speak freely. And let’s end the Silicon Valley censorship. Follow me there @tedcruz! pic.twitter.com/pzUFvhipBZ

— Ted Cruz (@tedcruz) June 25, 2020