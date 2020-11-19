يحافظ على بطارية الجهاز.. تحديث من غوغل لتسريع كروم وزيادة فعاليته

أطلقت غوغل (Google) تحديثا جديدا لمتصفح كروم (Chrome) يعمل على تسريع المتصفح ويطيل عمر بطارية جهاز الحاسوب ويرفع كفاءتها.

كما سيسهل التحديث الجديد "كروم 87" (Chrome 87) -وهو آخر تحديث للمتصفح هذا العام- أيضًا زيارة موقع الويب مرة أخرى عند النقر بطريق الخطأ على رابط في صفحة أخرى، وهو أمر تدعي غوغل أنه يواجه المستخدم بشكل متكرر.

وسيعمل "كروم 87" على تحديث إدارة المتصفح للموارد من خلال "التحكم في علامات التبويب، وتتبع مشاكل التوقف، والتخزين المؤقت للأمام وللخلف"، وفقًا لمدونة مارك تشانغ، مدير منتجات كروم في غوغل.

ويعد التحكم في علامات التبويب إحدى الطرق التي يدير بها كروم مقدار موارد الحاسوب المستخدمة في عمليات معينة. وهذا يعني أن علامات تبويب الخلفية لن تنبه وحدة المعالجة المركزية في العديد من الحالات، فضلاً عن عدم عرض علامات التبويب التي لا يمكن للمستخدمين رؤيتها على الشاشة.

ويقول مارك تشانغ إن "هذا يقلل من استخدام وحدة المعالجة المركزية بـ 5 مرات، ويطيل عمر البطارية حتى 1.25 ساعة في اختبارنا الداخلي، والذي لا يؤثر أيضًا على ميزات الخلفية مثل الإشعارات أو الموسيقى".

وأضاف تشانغ "باستخدام هذه المعلومات، يمكن لكروم تحسين الموارد لعلامات التبويب التي تستخدمها، وليس تلك التي قمت بتقليلها، مما يجعل كروم أسرع بنسبة تصل إلى 25% في بدء التشغيل و7% في تحميل الصفحات، وكل ذلك باستخدام ذاكرة أقل".

أخيرا، تم تسريع ذاكرة التخزين المؤقت للخلف والأمام والتي يستخدمها كروم لتغيير الصفحات عندما يقوم المستخدم بالضغط على أزرار الخلف أو الأمام في المتصفح.

وقال تشانغ عن هذه الخاصية "في كروم 87، ستستخدم ذاكرة التخزين المؤقت والفورية للخلف وللأمام 20% من عمليات التنقل الخلفية والأمامية، مع وجود خطط لزيادة هذا إلى 50%، من خلال المزيد من التحسينات والتواصل مع المطورين في المستقبل القريب".

وفي مايو/أيار، قامت غوغل أيضًا بتحديث كروم، مما منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في علامات التبويب باستخدام ميزة تسمى مجموعات علامات التبويب.

ويمكن للمستخدمين الآن تجميع علامات التبويب معًا وتسميتها باسم أو لون مخصص، قبل نقلها أو إعادة ترتيبها.