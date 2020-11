تويتر تنافس إنستغرام.. يمكنك الآن أن تحادث أصدقاءك بقصص سريعة الزوال

أعلنت شركة تويتر رسميا عن إطلاق ميزة (التغريدات المؤقتة) التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل، والتواصل الاجتماعي الأخرى مثل إنستغرام.

وكانت عملاقة التقنية الأميركية قد بدأت باختبار ميزتها الجديدة المسماة فليتس (Fleets) -وتعني السريعة الزوال- في شهر مارس/آذار الماضي، واليوم أعلنت عن إتاحتها لجميع المستخدمين.

وقالت تويتر في منشور على مدونتها، "الهدف من تويتر أن يكون خدمة للمحادثة العامة، فهو المكان الذي تذهب إليه لترى ما يحدث، وتتحدث عنه. ولكن البعض منكم يخبرنا أن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائمًا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لجمع إعادات التغريد، والإعجابات". وأضافت "لهذا السبب، للأسف، هناك الكثير من التغريدات التي تبقى في المسودات!".

ولمساعدة المستخدمين على الشعور بمزيد من الراحة -وفقا لتويتر- فقد عملت الشركة على طريقة أقل ضغطا على المستخدمين للتحدث عما يحدث، وأطلقت ميزة فليتس حتى يتمكن الجميع بسهولة من الانضمام إلى المحادثات بطريقة جديدة، وبأفكارهم العابرة.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020