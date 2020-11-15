لأسبوعين وربما للأبد.. بايت دانس تحصل على تمديد لمهلة الحظر من الحكومة الأميركية

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة "بايت دانس" (BaytDance) تمديدًا لمدة 15 يومًا لسحب تطبيق "تيك توك" (TikTok) الخاص بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة من الولايات المتحدة.

وكشف تطبيق تيك توك لأول مرة عن التمديد في وقت سابق في إيداع للمحكمة، قائلًا إن أمامه الآن حتى الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني للتوصل إلى اتفاق.

وتحت ضغط من الحكومة الأميركية، تجري بايت دانس محادثات بشأن صفقة مع "وول مارت" (Walmart) و"أوراكل" (Oracle) لتحويل أصول تيك توك الأميركية إلى كيان جديد.

وقالت وزارة الخزانة -الجمعة- "إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) منحت مهلة 15 يومًا من أجل تزويد الأطراف واللجنة بوقت إضافي لحل هذه القضية بطريقة تتوافق مع الأمر".

وقدمت بايت دانس التماسًا يوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا للطعن في أمر إدارة ترامب سحب التطبيق، وقالت الشركة إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تسعى إلى إجبارها على بيع تيك توك.

وأمر الرئيس دونالد ترامب في الـ14 من أغسطس/آب الشركة الصينية بسحب التطبيق في غضون 90 يومًا.

وتزعم إدارة ترامب أن تيك توك يشكل مخاوف تتعلق بالأمن القومي قائلة إن البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين يمكن أن تحصل عليها الحكومة الصينية، في حين ينفي تيك توك -الذي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة- هذه المزاعم.

وتمثل ملكية الشركة الجديدة المسماة "تيك توك غلوبال" (TikTok Global) -التي ستمتلك أصول تيك توك في الولايات المتحدة- مشكلة كبرى.

وقالت بايت دانس في ملف المحكمة -يوم الثلاثاء- إنها قدمت اقتراحًا يعالج المخاوف الأميركية من خلال إيجاد كيان جديد مملوك بالكامل لشركتي وول مارت، وأوراكل، والمستثمرين الأميركيين الحاليين في بايت دانس.

ومن المفترض أن يكون الكيان الجديد مسؤولًا عن التعامل مع بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة.

ومنعت المحاكم الفدرالية قيودًا ضد تيك توك من وزارة التجارة الأميركية، ومن ضمنها القيود المفروضة على المعاملات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الخميس.

كما أوقف قضاة اتحاديون أيضًا حظر تنزيل التطبيق عبر متجري غوغل وآبل بالنسبة للمستخدمين الجدد في الولايات المتحدة، وهو الحظر الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ27 من سبتمبر/أيلول.