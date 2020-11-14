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شاهد كيف تستخدم الذئاب الروبوتية لمنع هجمات الدببة في اليابان

14/11/2020

لجأت بلدة يابانية إلى استخدام الذئاب الروبوتية في محاولة لإخافة الدببة التي أصبحت مصدر إزعاج متزايد الخطورة في الريف.

وقامت بلدة تاكيكاوا الواقعة ضمن جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان بشراء وتركيب روبوتين من فئة مونستر ولف (Monster Wolf)، بعد العثور على الدببة في الأحياء في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال مسؤولو المدينة إنه لم تحدث مواجهات مع الدببة منذ استخدام الذئاب الروبوتية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزة اليابانية أن مشاهدات الدببة في اليابان وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات، وهي تحدث في الغالب في المناطق الريفية غرب وشمال اليابان.

ووقعت العشرات من الهجمات حتى الآن في عام 2020، وأدت اثنتان منها إلى القتل، مما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ الشهر الماضي لمواجهة هذا التهديد.

وللذئاب الروبوتية 4 أرجل وجسم أشعث وعيون حمراء متوهجة.

ويبلغ ارتفاع الذئب الروبوتي نحو متر واحد، وعندما يقترب حيوان بري مثل الدب، فإنه يستشعره بالأشعة تحت الحمراء، ويرسل صوتا عاليا ويحرك رأسه وتومض عيناه بالضوء الأحمر.

وبالإضافة إلى صوت الذئب، هناك نحو 60 نوعا من الأصوات، مثل: أصوات الناس وطلقات الرصاص، وذلك حتى لا تعتاد الدببة على الجهاز.

وباعت شركة أوهتا سيكي (Ohta Seiki) المصنعة للذئب الروبوتي، نحو 70 وحدة منه منذ عام 2018.

وقال يوجي أوتا رئيس شركة أوهتا سيكي: نريد أن نجعل الدببة تعرف أن المستوطنات البشرية ليست المكان الذي تعيش فيه، وآمل أن يساعد ذلك في إيجاد بيئة يمكن فيها للناس والدببة أن يتعايشوا.

وأوضح مسؤولو مدينة تاكيكاوا أن الدببة تصبح أكثر نشاطا وخطورة أثناء بحثها عن الطعام قبل الدخول في حالة السبات أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأدت إزالة الغابات وتزايد المدن إلى تقليص الحاجز بين مواطن الدببة والإنسان، مما يؤدي إلى مزيد من الاتصال المباشر والهجمات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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