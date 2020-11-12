استخدمها أو ستفقدها.. مستنداتك ورسائلك المنسية مهددة من غوغل

أعلنت "غوغل" (Google) عن سياسة تخزين جديدة، يوم الأربعاء، لتنظيم حسابات المستخدمين، وبينما ركزت معظم العناوين الرئيسية على خاصية برنامج الصور لغوغل، تغاضت عن تغيير مهم.

وقالت غوغل إنه من الآن فصاعدا إذا لم تقم بتسجيل الوصول إلى ملفات "غوغل درايف" (Google Drive) الخاصة بك بين الحين والآخر، فقد تقوم بحذفها.

وتقوم غوغل بهذه الخطوة في محاولة لترتيب المخلفات الرقمية المهجورة، والتي ربما كان سببها حسابات منسية منذ زمن طويل.

وقالت غوغل في مدونة لها نقدم سياسات جديدة لحسابات المستهلكين، التي تكون إما غير نشطة، أو تجاوزت حد سعتها التخزينية عبر "جيميل" (Gmail) و"درايف" (Drive) (بما في ذلك مستندات غوغل وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج) و/أو الصور؛ من أجل التوافق بشكل أفضل مع الممارسات الشائعة في الصناعة.

وأضافت الشركة الأميركية "إذا كنت غير نشط في واحدة أو أكثر من هذه الخدمات لمدة عامين (24 شهرا)، فقد تحذف غوغل المحتوى في المنتج (المنتجات) الذي تكون غير نشط فيه".

بعبارة أخرى، ليس لدى غوغل في الوقت الحالي أي خطط لبدء حذف الأشياء الخاصة بك بشكل فردي، ومع ذلك، فإنها تحذر بأن عدم استخدام منتجاتها لفترة طويلة يعطيها الحق في حذف المحتويات الخاصة بالمستخدمين.

وتتطرق غوغل إلى مزيد من التفاصيل في صفحة الدعم الخاصة بها؛ لكنها ما تزال غامضة بشكل محبط بشأن ما إذا كانت ستحذف بالفعل ملفاتك الثمينة أم لا. لحسن الحظ، هناك طريقة مؤكدة من غوغل لتجنب هذا الاحتمال.

وذكرت صفحة الدعم الخاصة بغوغل "إن أبسط طريقة للاحتفاظ ببياناتك نشطة هي زيارة جيميل، وصور غوغل، وغوغل درايف (و/أو تطبيقات إنشاء المحتوى التعاوني مثل مستندات غوغل وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج) على الويب أو من خلال أحد تطبيقات غوغل الرسمية".

وتوضح صفحة الدعم، أنه لا بد من الـ"تأكد من تسجيل الدخول والاتصال بالإنترنت".

وقالت غوغل من خلال صفحة الدعم إنها ستحاول تحذير المستخدمين "باستخدام البريد الإلكتروني والإشعارات" قبل رمي مستنداتهم في سلة المهملات، وقبل "3 أشهر على الأقل" من تخطي فترة السماح المقررة بعامين.

إن القدرة على حذف محتويات حسابات المستخدمين بعد فترة زمنية محددة مسبقا هي في الواقع إحدى ميزات غوغل.

ويطلق عليه مدير الحساب غير النشط، ويتيح للمستخدمين توجيه غوغل لحذف بياناتهم بعد فترة زمنية محددة.

وهذا منطقي إذا كنت لا تريد أن تحتفظ غوغل ببياناتك بعد وفاتك؛ لكن تشغيل هذه الميزة يتم من المستخدم لا الشركة.

الآن، مع تحديث يوم الأربعاء، أوضحت غوغل أنها لم تعد مهتمة بأن تكون خزانة التخزين الخاصة بك إلى الأبد؛ لذا تأكد من تسجيل الوصول إلى ملفاتك بين الحين والآخر من الآن فصاعدا، أو ربما تعتني غوغل بهذا المحتوى نيابة عنك.