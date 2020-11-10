يمكنك الآن أن تجعل رسائلك على واتساب تدمر نفسها بعد 7 أيام من نشرها

ستنشر منصة التراسل الاجتماعي واتساب ميزة الرسائل المؤقتة في غضون شهر، حيث يمكنك تفعيل هذا الخيار لكل محادثة.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، قال الكاتب، داميان ليكاتا كاروسو، إن واتساب أضاف خيار حذف الرسائل التي أجريتها منذ وقت طويل، ومن المحتمل أنك نسيتها. وستوفر منصة واتساب للرسائل الفورية خيارا جديدا يتعلق "بالرسائل المؤقتة" يسمح بحذف الرسائل المرسلة.

وقالت الشركة التابعة لفيسبوك في منشور شاركته على موقع المدونة الخاصة بها "عندما يتم تفعيل خيار الرسائل المؤقتة، ستختفي الرسائل الجديدة المرسلة بعد مرور 7 أيام، مما يضفي طابعا أكثر خصوصية على المحادثة". ولا تزال هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي ينبغي وضعها بعين الاعتبار قبل المضي قدما وتبادل الرسائل والنكات على هذا التطبيق.

الصور ومقاطع الفيديو

إذا قمت بالرد على إحدى الرسائل المؤقتة، من الممكن أن يبقى نص المحادثة لمدة أسبوع. لكن عندما يتم إعادة نقل رسالة مؤقتة إلى إحدى المحادثات، لا يُفعّل هذا الخيار، وبالتالي لن تختفي الرسالة بعد مرور 7 أيام على تلك المحادثة. كما ينطبق خيار التدمير الذاتي المتحكم على الصور أو مقاطع الفيديو التي سيتم الاحتفاظ بها في حال اخترت التنزيل التلقائي في إعدادات المحادثات والحفظ في ملف الصور.

يحدد تطبيق المراسلة الذي يستخدمه حوالي ملياري شخص أنه "في المحادثات الفردية، يمكن لكل من المشاركين الاثنين تنشيط الرسائل المؤقتة أو إلغاء تنشيطها. أما فيما يتعلق بالمجموعات، فيتحكم المشرفون عنها في خيار تفعيل هذه الميزة".

وأشار الكاتب إلى أنه بعد إدخال هذا الخيار على ماسنجر، تقوم شركة فيسبوك بتطبيقه على خدمة الرسائل الأساسية الخاصة بها. وقد استوحت فكرة الرسائل المؤقتة من منافستها سنابشات، الرائدة في مجال الرسائل سريعة الزوال.

وتهدف فيسبوك من ذلك لمواكبة التطور، واستقطاب المزيد من الشباب الذين أضحوا منجذبين أكثر نحو تطبيقات على غرار سنابشات وتيك توك.