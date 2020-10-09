البث الحي
تكنولوجيا|العالم

جهاز منزلي لفحص الإصابة بفيروس كورونا خلال 10 دقائق فقط

جهاز الاختبار المنزلي يتكون من أجهزة استشعار وبلوتوث، ويقوم باختبار عينة الدم وتحديد الإصابة في غضون 10 دقائق فقط (مواقع التواصل)
جهاز الاختبار المنزلي يتكون من أجهزة استشعار وبلوتوث، ويقوم باختبار عينة الدم وتحديد الإصابة في غضون 10 دقائق فقط (مواقع التواصل)
9/10/2020

تشكل قدرة فيروس كورونا على العدوى خلال فترة الاحتضان داخل الجسم أحد أهم الأسباب في صعوبة مكافحته والحد من انتشاره خصوصا أن بعض الأشخاص الذين يعانون منه لا يعلمون بإصابتهم، فهناك الآلاف من الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض وهم يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.

ويعد الاختبار الطريقة الوحيدة الفعالة للتغلب على هذه المشكلة أو على الأقل للحد منها، لكن أدوات الاختبار المتاحة حاليا ليست في متناول الجميع، لأنها مكلفة وتستغرق أيامًا لإعطاء النتائج.

ويمكن لجهاز جديد تم تطويره في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يسمى "سارس- كوف-2 رابد بليكس" (SARS-CoV-2 RapidPlex) أن يساعد في تخطي ذلك.

ويتكون جهاز الاختبار المنزلي من أجهزة استشعار وبلوتوث، ويقوم باختبار عينة الدم وتحديد ما إذا كان مقدم العينة مصابا بكوفيد-19 في غضون 10 دقائق فقط.

ويشبه الجهاز مجموعة أدوات اختبار غلوكوز الدم المنزلية واختبارات الحمل، إذ يشبه الأول في أنه يمكن استخدامه عدة مرات والأخير بمعنى أنه يعمل من خلال قطرة على أجزاء المستشعر الخاصة به.

بدأ فريق معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في إنشائه بنقش طبقة من الغرافين على لوح من البلاستيك. ورغم أن الغرافين قد يكون عالي التقنية فإن تصنيعه يعد رخيصا، حيث يمكن إنتاج المستشعرات مقابل 5 سنتات أو أقل للقطعة الواحدة، لكن الأجهزة الإلكترونية والمكونات الأخرى ترفع السعر إلى بضعة دولارات.

كيف يعمل؟

عندما يتم وضع الدم على المستشعر المحفور بالغرافين، فإن المسام الصغيرة الموجودة في سطحه تعمل على تثبيت فيروس كورونا والأجسام المضادة.

ويتعين على المستخدمين إجراء القليل من المعالجة الكيميائية الحيوية، بإضافة قطرة من المحلول بعد دقيقة واحدة من إضافة العينة، وانتظر دقيقة أخرى، ثم امسحها، ثم أضف قطرة أخرى.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

خبراء ألمان يحددون 5 معايير مهمة لإضاءة المنزل.. تعرف عليها

يمكن توفير 80% من استهلاك الطاقة بمجرد استعمال المصابيح الموفرة بدلا من المصابيح القديمة (مواقع التواصل)

هل تهدد تقنية "التزييف العميق" الانتخابات الأميركية المقبلة؟

تمت صناعة بعض الفيديوهات المزيفة للرئيس الأميركي ترامب وكانت كافية لإظهار المخاطر المحتملة للتزييف العميق (بيكسابي)

"مسيّرات حسب الطلب".. طلاب أتراك ينتجون طائرات دون طيار متعددة المهام

الروبوتات تنسج أحذية المستقبل عالية الأداء والصديقة للبيئة

حذاء أديداس الجديد من نسج الروبوتات (أديداس)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)