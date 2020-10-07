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سيدعم شبكة الجيل الخامس.. آبل تعلن رسميا عن موعد إطلاق آيفون 12

إعلان آبل لمّح لدعم شبكات الجيل الخامس في هواتف آيفون المرتقبة (غيتي)
إعلان آبل لمّح لدعم شبكات الجيل الخامس في هواتف آيفون المرتقبة (غيتي)
7/10/2020

قالت شركة آبل (Apple) يوم الثلاثاء إنها ستعقد حدثا خاصا يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي يعتقد معظم المراقبين أنها ستكشف من خلاله عن أجهزة آيفون الجديدة التي تدعم شبكة الجيل الخامس "جي5" (5G).

وكتبت آبل في دعوة الحدث عبارة "أهلا، سرعة" (Hi, Speed)، في تلميح إلى صحة التسريبات التي تتحدث عن دعم شبكات الجيل الخامس في هواتف آيفون المرتقبة، وذلك بالنظر إلى أن هذه الشبكات هي الجيل القادم من شبكات الاتصالات التي تَعِد بسرعات بيانات هائلة.

يُشار إلى أن آبل كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن ساعتها الذكية "آبل ووتش سيرس 6″ (Apple Watch Series 6)، و"آيباد أير" (iPad Air)، والجيل الثامن من حاسوبها اللوحي "آيباد" (iPad).

ومع أنه كان من المنتظر أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون كما اعتادت كل عام، فإن هذه الهواتف غابت عن الحدث.

وحذرت الشركة سابقًا من أن أجهزة آيفون الجديدة للعام الحالي ستتأخر، ويُرجَّح أن يكون السبب هو ضعف الإنتاج المتعلق بفيروس كورونا، وذلك وفق ما حذّر لوكا مايستري المدير المالي لشركة آبل خلال كشف أرباح الربع الثالث من العام المالي لآبل في يوليو/تموز الماضي.

وقال "كما تعلمون، بدأنا العام الماضي ببيع أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر/أيلول" الماضي، وأضاف "نتوقع للعام الحالي أن يكون العرض متاحًا بعد بضعة أسابيع".

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن 4 طرز جديدة من "آيفون 12" (iPhone 12) في العام الحالي، ويشمل ذلك هاتفي آيفون 12 "عاديين" وطرازي آيفون 12 برو.

ومن المنتظر أيضا أن يكون للهواتف الجديدة تصاميم جديدة ذات حافات أكثر حدّة حول الزوايا، على غرار حواسيب آبل اللوحية آيباد أير وآيباد برو.

وارتفعت أسهم شركة آبل هذا العام رغم أن فيروس كورونا أدى إلى شل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار مبيعات عناصر العمل من المنزل.

وعلى الرغم من انخفاض سهم آبل من أعلى مستوى قياسي يوم 2 سبتمبر/أيلول الماضي، فإنه لا يزال بالقرب من تقييم سوق الأسهم البالغ 2 تريليون دولار.

المصدر : رويترز

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