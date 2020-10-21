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بكفاءات محلية.. أول قمر صناعي تونسي يستعد للإطلاق

من المقرر رسميا إطلاق القمر الصناعي التونسي للفضاء في 20 مارس/آذار القادم (الجزيرة)
من المقرر رسميا إطلاق القمر الصناعي التونسي للفضاء في 20 مارس/آذار القادم (الجزيرة)
آمال الهلالي - تونس
21/10/2020

تستعد تونس لإرسال أول قمر صناعي محلي الصنع "تحدي1" للفضاء خلال شهر مارس/آذار القادم، بعد إنهاء جميع تجارب الإطلاق الأولية بنجاح، وسيتم إطلاقه عبر مركبة فضائية روسية من قاعدة كازاخستان.

في 2016 كان القمر الصناعي مجرد فكرة خالجت ذهن السيد محمد فريخة باعث المشروع، والمهندس أنيس يوسف وفريق عمله من الكفاءات الشابة في شركات مجمع "تلنات" التونسية المتخصصة في صناعة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية، ليتحول في 2020 إلى حقيقة ملموسة وإنجاز متفرد ليس فقط في تونس؛ بل في العالم العربي وأفريقيا.

أنيس الذي يشغل اليوم خطة مدير التجديد في الشركة، لا يخفي في حديثه للجزيرة نت فرحته وشعوره بالفخر برفقة زملائه، وعلى رأسهم مدير المجمع محمد فريخة، لتصنيع أول قمر صناعي محلي بكفاءات تونسية 100%، ولاقتحام تونس بوابة الفضاء التي طالما كانت حكرا على دول بعينها.

دراسة المشروع ومراحل التصنيع ساهمت فيها أيضا خبرات تونسية في مراكز بحث علمية دولية، سواء في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أو القطب التكنولوجي الأوروبي بمدينة تولوز الفرنسية.

كفاءات من المهندسيين التونسيين في شركة تلنات خلال عملية تصنيع القمر الصناعي (الجزيرة)

تجارب الإطلاق

القمر الصناعي "تحدي1" الذي سيطلق على ارتفاع 550 كلم عن سطح الأرض، سيمكن كما يقول محدثنا المهندس أنيس من تقديم مقاربة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يطلق عليها اسم "إنترنت الأشياء"، وسيقع استخدامه في مجالات حيوية، كمراقبة الحدود وقيس حجم التلوث في الهواء ومراقبة المناخ والتحكم في منشآت الطاقة الشمسية في قلب الصحراء، وأماكن أخرى لا يغطيها الإنترنت.

"إنترنت الأشياء" (Internet of Things) تعرف اختصار برمز "آي أو تي" (IoT)  وهي شبكة اتصال افتراضية، تعمل على تبادل البيانات بين شبكة الإنترنت ومختلف الأجهزة المادية من إلكترونيات وبرمجيات وأجهزة استشعار.

مجمع "تلنات" أكد في بيان رسمي إنهاء جميع الاختبارات الوظيفية واختبارات الإطلاق بنجاح على القمر الصناعي، كما أن الشركة بصدد إنهاء إجراءات تسليم القمر الصناعي إلى الشركة الروسية المتعهدة بعملية الإطلاق نحو الفضاء في 20 مارس/آذار 2021، والذي يتزامن مع ذكرى استقلال تونس.

القمر الصناعي سيستخدم لأغراض حيوية وتطوير البحوث في عدة قطاعات (الجزيرة)

كفاءات تونسية خالصة

يؤكد المدير العام لشركة "تلنات" محمد فريخة للجزيرة نت أن القمر الصناعي الذي بلغت كلفة إنجازه 600 ألف دولار، صنعته كفاءات تونسية خالصة متكونة من 20 مهندسا وتقنيا في مجالات الإلكترونيك وتطبيقات الفضاء، بعد أن اختارت شركته الاستثمار في مجال تكنولوجيا الفضاء في إطار اتفاقيات شراكة مع وكالة الفضاء الروسية "راسكاسموس" (Roscosmos) وشركة "جي كيه لانش سيرفس" (GK Launch Services).

فريخة أشار أيضا إلى أن تصنيع القمر الصناعي التونسي، اعتمد في سابقة عالمية على تطوير بروتوكول "لورا" (LoRa)، وهو برتوكول اتصالات لاسلكي يستعمل في العادة في البحوث العلمية الأرضية؛ لكن تم تطويره ليكون ملائما لتجارب الفضاء، لا سيما فيما يتعلق باختزال الطاقة وسرعة تدفق المعطيات.

القمر الصناعي التونسي "تحدي1" ليس إلا بداية لمشاريع فضائية أخرى يريد لها أصحابها أن تحول تونس إلى قطب تكنولوجي دولي في مجال الصناعات الفضائية، حيث سيتم إنجاز 30 قمرا صناعيا آخر لتغطية احتياجات دول أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة

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