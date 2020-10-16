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غوغل تتيح لك الوصول لأغنية معينة عن طريق الدندنة أو التصفير أو الغناء

خوارزمية غوغل تعمل بشكل أساسي على التوصل إلى نمط رقمي يمثّل جوهر الأغنية (غوغل)
خوارزمية غوغل تعمل بشكل أساسي على التوصل إلى نمط رقمي يمثّل جوهر الأغنية (غوغل)
16/10/2020

أضافت غوغل ميزة جديدة تتيح لك الوصول إلى أغنية معينة عن طريق الدندنة أو التصفير أو الغناء، وهذه الخاصية مدعومة بخوارزميات التعلم الآلي التي طورتها الشركة الأميركية.

وسيتمكن المستخدمون من فتح أحدث إصدار من تطبيق غوغل للجوال، أو أداة بحث غوغل، ثم النقر على أيقونة الميكروفون، أو أن يطلبوا شفهيا البحث عن أغنية أو الضغط على زر "البحث عن أغنية"، ثم البدء بالدندنة بالأغنية أو تصفير نغمها.

وستكون الميزة متاحة لأي شخص يستخدم غوغل باللغة الإنجليزية على نظام  تشغيل الهواتف الذكية الخاص بآبل "آي أو إس" (iOS)، أو عبر أكثر من 20 لغة موجودة بالفعل على نظام "أندرويد" (Android).

وتقول الشركة إنها ستعمل على زيادة المستخدمين في المزيد من اللغات على كلا النظامين في المستقبل.

وتقول إن تقنيتها للمطابقة لن تتطلب منك أن تكون مغنيا، إذ تعمل الخوارزمية بشكل أساسي على  التوصل إلى نمط رقمي يمثل جوهر الأغنية، أو ما تسميه غوغل "بصمة الإصبع" (fingerprint).

المصدر : مواقع إلكترونية

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