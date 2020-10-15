البث الحي
تكنولوجيا|سويسرا

علماء المصادم الهادروني الكبير يحاولون توليد ثقب أسود صغير

صورة من داخل مصادم الهادرون الكبير (LHC) بالقرب من جنيف في سويسرا (رويترز)
صورة من داخل مصادم الهادرون الكبير (LHC) بالقرب من جنيف في سويسرا (رويترز)
15/10/2020

قام العلماء والباحثون العاملون في المصادم الهادروني الكبير بسويسرا بتشغيل الجهاز بأقصى طاقة ممكنة على الإطلاق؛ في محاولة لإيجاد -أو ربما توليد- ثقوب سوداء صغيرة.

وإذا نجحت الفكرة، فسيتم الكشف عن عالم جديد للغاية، ليس فقط تعديل كتب الفيزياء، بل كتب الفلسفة أيضًا، حسب تقرير لموقع "ساينس نيتشر" (sciencenatures).

ويأمل العلماء الذين يجرون التجربة التواصل مع عالم موازٍ خارج عالمنا، ويقول باحثون عاملون في المشروع إن من الممكن أيضا تسرب الجاذبية من كوننا لهذا الكون الموازي المفترض.

ومن المؤكد أن هذه التجربة ستثير غضب النقاد القلقين من تجارب ومشروعات مصادم الهادرونات الكبير، الذين حذر العديد منهم في البداية من أن تصادم الجسيمات عالي الطاقة سيؤدي إلى نهاية الكون بتكوين ثقب أسود خطير، لكن ذلك لم يتحقق.

ومصادمات الجسيمات هي مختبرات ضخمة هدفها تعجيل الجسيمات دون الذرية إلى سرعات مهولة ثم صدمها ببعضها بعضا، ويتم التقاط ناتج هذا الاصطدام وفحصه من أجل استكشاف عالم الجسيمات دون الذرية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادم الهادرونات الكبير يعد الأضخم عالميا، ويتكون من نفق دائري مطوق بمسافة 27 كيلومترا، على عمق بين 50 و175 مترا تحت سطح الأرض، وقُطر النفق الذي توجد به مغناطيسيات تعجيل البروتونات 3.8 أمتار، وتم إنشاؤه في الفترة بين 1983 و1988، واستخدم سابقا مخزنا لمصادم إلكترون بوزيترون الكبير، وهو يعبر الحدود السويسرية الفرنسية عند 4 أماكن، معظمها داخل فرنسا.

وقد تمكن المصادم الهادروني الكبير الموجود حاليا من تطوير فهم الباحثين في كل أنحاء العالم لطبيعة العالم دون الذري، وخلال نصف قرن تمكنت أبحاثه من استكمال اللبنات الأساسية للنموذج المعياري لفيزياء الجسيمات، والذي يمثل التركيب الدقيق لكل المادة التي نعرفها في هذا الكون.

وسجل عام 2019 إنجازات مهمة في مجال الكشف عن الثقوب السوداء، فقد تمكن فريق دولي من علماء الفلك من التقاط أول صورة لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التلسكوب، كما اكتشف في وقت لاحق فريق من علماء الفلك بمعهد ماكس بلانك للفيزياء أحد أضخم الثقوب السوداء، الذي تصل كتلته إلى نحو 40 مرة ضعف كتلة الشمس.

والثقوب السوداء أماكن ذات جاذبية هائلة، تبتلع كل ما يقع تحت مجالها من كواكب ونيازك وغيرها، ويجهل العلماء عنها الكثير، وأقرب واحد إلى كوكب الأرض يبعد 1600 سنة ضوئية.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

خبراء ألمان يحددون 5 معايير مهمة لإضاءة المنزل.. تعرف عليها

يمكن توفير 80% من استهلاك الطاقة بمجرد استعمال المصابيح الموفرة بدلا من المصابيح القديمة (مواقع التواصل)

هل تهدد تقنية "التزييف العميق" الانتخابات الأميركية المقبلة؟

تمت صناعة بعض الفيديوهات المزيفة للرئيس الأميركي ترامب وكانت كافية لإظهار المخاطر المحتملة للتزييف العميق (بيكسابي)

"مسيّرات حسب الطلب".. طلاب أتراك ينتجون طائرات دون طيار متعددة المهام

الروبوتات تنسج أحذية المستقبل عالية الأداء والصديقة للبيئة

حذاء أديداس الجديد من نسج الروبوتات (أديداس)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)