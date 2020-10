بعد الكشف عن آيفون 12.. ما سر غضب الجمهور من آبل؟

أثار كشف شركة آبل عن آيفون 12 ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل عقب مؤتمر الشركة، الذي عُقد أمس الثلاثاء بعد تأجيل لمدة شهر على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وشهد المؤتمر الكشف عن نسخة آيفون 12 بتقنية اتصال الجيل الخامس، بالإضافة إلى 3 نسخ أخرى هي: آيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس.

Imagine selling your kidney to buy the new iPhone 12 and it comes WITHOUT a charger and headphones. #AppleEvent pic.twitter.com/LuoUmAsLtJ — àbDullah✨ (@BehtareenInsan) October 13, 2020

وشهدت القمية السوقية لأسهم الشركة الأميركية تراجعا ملحوظا أثناء وعقب الإعلان عن الأجهزة الجديدة بنسبة 2.7%، بما يعادل انخفاضا بقيمة أكثر من 120 دولارا للسهم الواحد.

لايوجود جديد ولا إبداع.. إنتهت أبل. حفاظاً على البيئة إزالة سماعة الأذن والشاحن من كرتونة الآيفون 😂😂 أكبر نوتش في 2020 في الحقيقة هو ليس نوتشاً عادياً وإنما يوجد عنقريب أعلى الشاشة يمكنك الإستلقاء عليه في حالة التعب 😂😂😂 — Muaaz Ibraheem (@Mu3aZ_S) October 13, 2020

ونشط وسم “آيفون 5″، ووُجد ضمن قائمة الأكثر تداولا على تويتر إلى جانب وسم "آيفون الجديد"، وذلك بسبب تصميم الجهاز الذي يشبه لحد كبير تصميم آيفون 5 القديم.

When you don't have a lot of new features to talk about, but you still need more slides for your deck.

Product Unveiling 101: if it isn't an actual selling point, don't waste your audience's time with it. #AppleEvent pic.twitter.com/6kni9czV3P — Olivier Blanchard (@OABlanchard) October 13, 2020

وبرزت تفاعلات غاضبة عديدة، حيث قال المحلل والباحث الرقمي أوليفر بلانشارد "عندما لا يكون لديك الكثير من الميزات الجديدة التي يمكنك التحدث عنها.. فلا تضيع وقت جمهورك".

The new iPhone comes with no power adapter… Next iPhone will be a puzzle game and you have to collect it smh 🥱#AppleEvent pic.twitter.com/4VJt7uGO8W — Movex. (@moveeex) October 13, 2020

وقال أحد المغردين "عندما لا يكون لديك مصمم، فأنت تبيع فقط تصميم آيفون 5 القديم بسعر آيفون 12 الجديد، وبمظهر آيفون 11. ويكون أحدث ابتكار الآن هو أن تأتي بهذه الأشياء من دون شاحن وسماعات أذن".

When you don't have designer so you are just selling old design iPhone 5 for new iPhone 12 price with iPhone 11 look and yeah the biggest innovation is now this things come without charger & handsfree (please don't remove iphone next year) #AppleEvent — Shamik (@oreo__86) October 13, 2020

في حين سخر آخر قائلا "يأتي آيفون الجديد من دون شاحن، آيفون القادم سيكون لعبة اللغز وعليك تجميعه"، وأضاف مغرد "تخيل أنك تبيع كليتك لتشتري آيفون 12، ويأتي من دون شاحن وسماعات أذن!".