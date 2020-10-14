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تكنولوجيا|الولايات المتحدة الأميركية

بعد الكشف عن آيفون 12.. ما سر غضب الجمهور من آبل؟

14/10/2020

أثار كشف شركة آبل عن آيفون 12 ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل عقب مؤتمر الشركة، الذي عُقد أمس الثلاثاء بعد تأجيل لمدة شهر على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وشهد المؤتمر الكشف عن نسخة آيفون 12 بتقنية اتصال الجيل الخامس، بالإضافة إلى 3 نسخ أخرى هي: آيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس.

وشهدت القمية السوقية لأسهم الشركة الأميركية تراجعا ملحوظا أثناء وعقب الإعلان عن الأجهزة الجديدة بنسبة 2.7%، بما يعادل انخفاضا بقيمة أكثر من 120 دولارا للسهم الواحد.

ونشط وسم “آيفون 5″، ووُجد ضمن قائمة الأكثر تداولا على تويتر إلى جانب وسم "آيفون الجديد"، وذلك بسبب تصميم الجهاز الذي يشبه لحد كبير تصميم آيفون 5 القديم.

وبرزت تفاعلات غاضبة عديدة، حيث قال المحلل والباحث الرقمي أوليفر بلانشارد "عندما لا يكون لديك الكثير من الميزات الجديدة التي يمكنك التحدث عنها.. فلا تضيع وقت جمهورك".

وقال أحد المغردين "عندما لا يكون لديك مصمم، فأنت تبيع فقط تصميم آيفون 5 القديم بسعر آيفون 12 الجديد، وبمظهر آيفون 11. ويكون أحدث ابتكار الآن هو أن تأتي بهذه الأشياء من دون شاحن وسماعات أذن".

في حين سخر آخر قائلا "يأتي آيفون الجديد من دون شاحن، آيفون القادم سيكون لعبة اللغز وعليك تجميعه"، وأضاف مغرد "تخيل أنك تبيع كليتك لتشتري آيفون 12، ويأتي من دون شاحن وسماعات أذن!".

المصدر : خدمة سند

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