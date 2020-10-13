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تكنولوجيا|الولايات المتحدة الأميركية

آبل تكشف النقاب عن آيفون 12 مع دعم شبكات الجيل الخامس

13/10/2020
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آخر تحديث
13/10/2020
(مكة المكرمة) 10:05 PM

أطلقت شركة آبل اليوم الثلاثاء آيفون 12 مع اتصال "5 جي" (5G) أسرع، ويبدأ من 799 دولارا وتأمل الشركة أن تحافظ على ازدهار مبيعاتها حتى نهاية العام.

ويأتي آيفون 12 بشاشة متدفقة، 6.1 بوصة، وجوانب مسطحة، على غرار آيفون 5. كما قدمت آبل نسخة "ميني" (Mini) بشاشة 5.4 إنش، وبسعر 699 دولارا، ونسخة "برو" (Pro) بـ3 كاميرات.

وقال هانز فيستبرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيريزون كوميونيكيشنز إنك" (Verizon Communications Inc)، إن أجهزة آيفون الجديدة ستعمل مع شبكة الجيل الخامس "فائقة السرعة"، والمصممة للتخفيف من الاختناقات في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس، وكذلك في المناطق المزدحمة مثل ملاعب كرة القدم (NFL stadiums).

وقالت آبل إن جميع طرازات آيفون 12 في الولايات المتحدة ستدعم "الموجة المليمترية 5 جي" (millimeter wave 5G)، وكذلك نطاقات التردد المنخفض.

كما قالت شركة آبل إنها اختبرت "5 جي" على أكثر من 800 شركة اتصالات في 30 منطقة على مستوى العالم.

والهاتف الجديد سيكون له غطاء زجاجي "درع السيراميك" (ceramic shield) مقاوم للكسر عند السقوط.

وأعلنت شركة آبل أيضا عن مكبر صوت ذكي "هوم بود ميني" (HomePod Mini)، يأتي باللونين الأبيض والرمادي بسعر 99 دولارا، وسيتم شحنه بدءا من 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

يذكر أن مؤتمر آبل تأخر شهرا عن موعده المعتاد، وسينعقد في الوقت الذي أثرت فيه جائحة كورونا على منظومة آبل الدقيقة لتصميم منتجها الأعلى مبيعا وطرحه في الأسواق.

وستختبر هواتف آيفون التي أعلن عنها ما إذا كانت آبل قادرة على مواصلة النجاح، والاستفادة من حماس المستهلكين لشبكات الجيل الخامس التي تفوق سابقاتها في السرعة كثيرا.

المصدر : رويترز

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