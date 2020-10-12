تسمح بتقسيم الطلاب في غرف منفصلة.. غوغل تطلق خدمة جديدة للمساعدة في التعليم عن بعد

أطلقت غوغل مؤخرا خدمة "بريك أوت رومز" (breakout rooms) في إطار الخدمات الجديدة، التي تطلقها الشركة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وهي خدمة غرف منفصلة في تطبيق مكالمات الفيديو "غوغل ميت" (Google Meet)، والتي ستساعد الطلاب فى عملية التعلم عن بعد.

وبحسب موقع "ياهو نيوز" (Yahoo News)، فإن خدمة الغرف المنفصلة ستسمح بتقسيم الطلاب بأعداد كبيرة أثناء تلقيهم الدروس خاصة الأطفال الصغار، وأيضا الفصول التي تحتوي على أعداد كبيرة من الطلاب.

وتقوم خدمة الغرف المنفصلة بالسماح للمعلمين بمراقبة ومناقشة مجموعة صغيرة من الطلاب والانتقال لأخرى عبر مؤتمرات الفيديو، والقيام بالتعامل مع الطلاب بشكل أفضل مما يسمح بجودة تعليم أفضل في ظل التعلم عن بعد.

وتسمح خدمة الغرف المنفصلة للمشاركين فى مؤتمرات الفيديو بإنشاء ما يصل لـ100 غرفة منفصلة فى المكالمة، وتوزيعها بشكل عشوائي، ومتساوِ فى العدد، كما يمكن للمعلمين أو المحاضرين القيام بتوزيع الغرف يدويا إذا لزم الأمر.

وستتوفر خدمة الغرف المنفصلة لعملاء خدمة "إنتربرايز فور إيديوكيشن" (Enterprise for Education) خلال أيام، كما ستبدأ غوغل فى إطلاقها بعد ذلك للمستخدمين فى كل أنحاء العالم.

ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا، فى بداية العالم الحالي، قامت شركة غوغل بتحويل كل تطبيقات مكالمات الفيديو المدفوعة إلى مجانية للمستخدمين على هواتف "أندرويد" (Android)، وكذلك "آي أو إس" (iOS)؛ لتسهيل التواصل على المستخدمين فى ظل التباعد الاجتماعي، جراء الوباء.

كما أدرجت تطبيق "غوغل ميت" (Google Meet) داخل تطبيق رسائل البريد الإلكتروني "جيميل" (Gmail)؛ للتسهيل على الموظفين الذين يعملون من المنزل في إجراء اجتماعات ومؤتمرات فيديو من خلال التطبيق.