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لمنافسة أمازون وعلي بابا.. غوغل تخطط لتحويل يوتيوب إلى وجهة رئيسية للتسوق

غوغل تختبر طرقا لدمج شوبيفاي -وهو متجر إلكتروني متكامل- في منصتها (الأناضول)
غوغل تختبر طرقا لدمج شوبيفاي -وهو متجر إلكتروني متكامل- في منصتها (الأناضول)
11/10/2020

تهدف شركة غوغل إلى تحويل منصة يوتيوب لمشاركة مقاطع الفيديو إلى وجهة رئيسية للتسوق لمنافسة أمازون الأميركية وعلي بابا الصينية.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن المنصة تختبر ميزات تسمح للمشاهدين بشراء المنتجات مباشرة من مقاطع الفيديو، بينما يختبر بعض صُنّاع المحتوى أدوات عبر يوتيوب تسمح لهم بوضع علامات على المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو.

ويمكن بعد ذلك تتبع البيانات من مقاطع الفيديو لمعرفة كيفية أداء هذه المنتجات عقب ربطها بالتحليلات وأدوات التسوق من غوغل.

ومع وجود الأدوات في مكانها الصحيح، سيتمكن المشاهدون من النقر فوق المنتجات التي تظهر في مقاطع الفيديو وشرائها هناك.

وأكد متحدث باسم يوتيوب أن الشركة تختبر هذه الميزات مع عدد محدود من قنوات الفيديو، وقال المتحدث الرسمي، إن صنّاع المحتوى سيتحكمون في المنتجات المعروضة، ووصفت الشركة ذلك بأنه تجربة، دون مشاركة المزيد من التفاصيل.

وبالإضافة إلى أدواتها الخاصة، تردد أن غوغل تختبر طرقًا لدمج "شوبيفاي" (Shopify) -وهو مزود متجر إلكتروني متكامل- في منصتها.

ويبدو أن يوتيوب اختبرت تكامل "شوبيفاي" العام الماضي، مما سمح لبعض صناع المحتوى بإدراج ما يصل إلى 12 عنصرًا للبيع على منصة رقمية أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وليس من الواضح كيف تخطط يوتيوب لتحقيق أرباح من المبيعات المباشرة، ويبدو أن صناع المحتوى سيحصلون على نسبة مئوية من أي عملية بيع تتم من خلال المبادرة الجديدة، مما يسمح لهم بتنويع الإيرادات بخلاف الإعلانات.

وتحول المبادرة المنصة إلى وجهة تسوق رئيسية، وهي مساحة لا تستخدمها يوتيوب بشكل كافٍ.

ويبدو أن يوتيوب قد فكّرت في تحويل المنصة إلى وجهة رئيسية للتسوق لفترة من الوقت، ولكنها لم تتمكن من تنفيذها بالطريقة الصحيحة.

وتقول "بلومبيرغ" إن انخفاض ميزانيات التسويق مع الاهتمام المتزايد بالتجارة الإلكترونية جعل المبادرة أولوية في ظل هذا الوباء.

وتُعد يوتيوب بمثابة نشاط تجاري تبلغ عائداته 15 مليار دولار سنويا، لذا فإن فتحه للتجارة الإلكترونية من شأنه أن يرفع هذا الرقم إلى آفاق جديدة.

وتزخر المنصة بالمبدعين وصناع المحتوى الذين يروّجون للمنتجات من خلال الروابط التابعة، ويبدو أنه قد يكون بإمكان المشاهدين قريبا جدا شراء المنتجات مباشرة من المنصة، والتخلص من الوسيط -أمازون- تماما.

المصدر : مواقع إلكترونية

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