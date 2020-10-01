بأسعار منافسة.. غوغل تطرح هاتفيها بكسل 5 وبكسل 4إيه 5جي لشبكات الجيل الخامس

أعلنت غوغل أمس الأربعاء خلال حدثها الخاص عن العديد من المنتجات، أبرزها هاتفاها الذكيان الجديدان بكسل "4إيه 5جي" (Pixel 4a 5G)، وبكسل 5 (Pixel 5) اللذان يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس (5G) وسعرهما المنافس نسبيا.

ويمتاز هاتف بكسل 5 -الذي يعد الهاتف الرئيسي للشركة الأميركية لعام 2020- بشاشة من نوع "أوليد" (OLED) بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلا، ومع تحديث 90 هرتزا.

كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايتات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايتا.

وتأتي شاشة الهاتف بثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميغابكسلات، أما الكاميرتان الخلفيتان فهما بدقة 12 ميغابكسلا للأولى، و16 ميغابكسلا للثانية والمخصصة للتصوير بتقنية الصورة العرضية بزاوية 107 درجات.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4.080 ميلي أمبيرات/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واطا عن طريق منفذ من نوع "يو إس بي-سي" (USB-C)، بالإضافة إلى معالج "سنابدراغون 765جي" (Snapdragon 765G) من شركة كوالكوم الأميركية، والذي يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس (5G).

ويتميز هاتف بكسل 5 عن هاتف بكسل 4إيه 5 جي الذي أعلن عنه حديثا أيضا بدعم مقاومة الماء والغبار، وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي، وزيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وحماية أقوى للشاشة.

وسيتوفر هاتف بكسل 5 الجديد اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في الولايات المتحدة بسعر 699 دولارا.

أما هاتف بكسل 4إيه 5 جي فيشترك مع "بكسل 5" في بعض المواصفات، مثل: حجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونوع الشاشة ودقتها، والمعالج، ودقة الكاميرتين الخلفيتين، لكنه يمتاز بوجود منفذ لسماعات الأذن.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 3.885 ميلي أمبيرات/ الساعة، كما تأتي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 6 غيغابايتات، وتأتي الشاشة بقياس 6.2 بوصات.

يشار إلى أن الاختلاف بين هاتف بكسل 4 إيه 5 جي الجديد وهاتف بكسل 4 إيه الذي أعلن عنه في أغسطس/آب الماضي لا يقتصر على دعم شبكات الجيل الخامس فقط، إذ إنه يختلف في حجم الشاشة، وسعة البطارية، ونوع المعالج، وعدد الكاميرات الخلفية.