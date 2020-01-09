فيسبوك تجتذب المستخدمين بتقنيات جديدة

ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية، أن شركة فيسبوك تسعى لإدخال ميزات جديدة على تطبيقها لاجتذاب أكبر قدر من المستخدمين.

وبحسب موقع "بلومبرغ" فإن فيسبوك تحاول تطوير خدمة "واتش" (Watch) الموجودة في تطبيقها حاليا، وذلك عبر تزويد هذه الخدمة بمقاطع فيديو موسيقية لمغنين مشهورين، وبدأت بالفعل باختبار هذه التقنيات عند مستخدمي تطبيقها في الهند وتايلند.

وتتفاوض فيسبوك حاليا مع كبرى شركات الإنتاج الموسيقى، أمثال "يونيفرسال ميوزيك" و"سوني ميوزيك" و"وارنر ميوزيك غروب".

ومع إدخال الميزات الجديدة سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك تحميل الأغاني والموسيقى على خلفيات الفيديوهات التي ينشرونها في التطبيق، وهو ما سيجعل تلك الفيديوهات أكثر جاذبية للذين يشاهدونها عبر خدمة واتش، كما سيكون بإمكان مستخدمي الخدمة مشاهدة المقاطع المصورة لأشهر الأغاني مباشرة.

ويرى الخبراء أن فيسبوك تسعى من خلال هذه الخطوة إلى منافسة يوتيوب، وجعل منصتها الإلكترونية مكانا للبحث ومشاهدة الفيديوهات.

خصوصا أن يوتيوب تواجه مشاكل بخصوص حقوق الملكية لهذه المقاطع الموسيقية التي تنشر على منصتها دون الحصول على موافقات من الشركات الفنية المالكة لهذه الفيديوهات.