صدق أو لا تصدق.. حبّار بحر يرتدي نظارة ثلاثية الأبعاد.. لماذا؟

يتجول مخلوق الحبار في حوض الماء، تتموج زعانفه وتلمع عيناه، وعندما يلقي العلماء الجمبري في الحوض، يتأهب هذا المخلوق الرخوي، ابن عم الأخطبوط والسبيط (الكالمياري/سهم البحر) ويطلق أسلحته كالضفدع نحو الطعم لالتقاطه.

لكن هناك معلومة غير عادية تنقص الفقرة السابقة، وهي أن هذا الحيوان من فئة رأسيات الأرجل الصغير الحجم كان يرتدي نظارات ثلاثية الأبعاد.

ووضع نظارة ثلاثية الأبعاد على الحبار لم يكن مطلقا من المهام البسيطة التي يتم تنفيذها في خدمة العلوم.

يقول تريفور وارديل عالم الأعصاب الحسية بجامعة مينيسوتا "بعض الأفراد لن يرتدوها مهما حاولت". لكنه تمكن مع زملائه الآخرين من رفع الحبّار من حوض الماء، وبرفق وضعوا مادة لاصقة بين عينيه ثم استخدموا الفيلكرو (رباط مؤلف من قطعتي قماش تلتصقان معا) ليثبتوا نظارة ثلاثية الأبعاد ذات عدستين زرقاء وحمراء فوق عينيه.

كانت هذه النظارة غريبة الأطوار جزءا من محاولة لمعرفة ما إذا كان الحبار يرى الأشياء مجسمة، باستخدام المسافة بين عينيه لتوليد الإحساس بالعمق مثل البشر.

وتشير نتائج الفريق -التي نشرت الأربعاء في مجلة "ساينس أدفانسيز"- إلى أنه على عكس ما اعتقد العلماء في الماضي، يمكن حقا للحبار رؤية الأشياء مجسمة.

كيف تأكد ذلك؟

يقول العلماء: على الرغم من كون الأخطبوط والسبيط صيادين بارعين، فإنه لا يبدو أنهما يتمتعان بميزة الرؤية ثلاثية الأبعاد مثل رؤيتنا. لكن عيني سمكة حبار البحر غالبا ما تركزان في تناغم عندما تصطاد، وهناك تداخل كبير فيما تراه كل عين، وهذا مزيج واعد لتوليد رؤية ثلاثية الأبعاد.

لذلك قرر د. راشيل فيورد طالب الدراسات العليا بجامعة كامبريدج، وفريقه، تجربة النظارة ثلاثية الأبعاد خلال زيارة لمختبر الأحياء البحرية في وودز هول بولاية ماساتشوستس الأميركية.

وتعمل النظارة على تغطية كل عين للحبار بعدسة بلون مختلف (واحدة زرقاء والأخرى حمراء) لتمنحه رؤية بلونين مختلفين لأي مشهد، مع إزاحة قليلة عن بعضهما البعض بطريقة يفترض أن تؤدي إلى تشكل صورة ثلاثية الأبعاد.

ومن خلال تشغيل فيديو على جدار الحوض لصور ظلية لزوج من الجمبري، كل واحد بلون مختلف يفصلان عن بعضهما بمسافات مختلفة، فإنه يمكن للباحثين جعل الجمبري (الوهمي) يبدو أقرب أو أبعد بالنسبة إلى الحبار، وإذا نجح ذلك فإن الحبار يكون قد اختبر الرؤية ثلاثية الأبعاد.

ولاختبار هذه الفرضية ترك الفريق الحبار يجوع، ثم وضعوه في الحوض الذي يمثل أحد جدرانه شاشة الفيديو، ولاحظوا أن الحبار بدأ بالتجسس على "الجمبري" قبل أن يتراجع قليلا ثم يطلق مجساته لاصطياد الصورة السراب.

وحركة التراجع إلى الخلف هذه كانت تعني الكثير للباحثين، وذلك أن الحبار يستخدم مجساته لاصطياد فريسته من مسافة معينة، ويعتمد على ممصات مسننة في مقدمة تلك المجسات لالتقاط وسحب الوجبة قبل مضغها، فإذا كان قريبا أو بعيدا بصورة زائدة فإن مقدمة تلك المجسات لن تلامس الفريسة بالشكل المطلوب.

كما جرب الباحثون إسقاط صور وهمية أخرى للجمبري لتجعله يبدو على مسافة أبعد بشكل يجعل الحبار يقترب منه.

كل هذه التجارب أثبتت للباحثين بما لا يدع مجالا للشك أن الحبار يستطيع مشاهدة فرائسه بشكل مجسم، وفي المعية ثبت أيضا أنه يستطيع مشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد باستخدام نظارات مجسمة مثل البشر أيضا.