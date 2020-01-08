كيفية التخلص من بيانات الهواتف القديمة بأمان

من وقت لآخر يحتاج المرء لتغيير هاتفه الذكي، وذلك للحصول على إمكانيات أعلى ودقة أعلى في التصوير أو تصميم أفضل أو حتى لكثرة أعطال الهاتف القديم، لكن ماذا عن الصور والبيانات الشخصية الأخرى الموجودة في الهاتف القديم؟

أوضحت مديرة تحرير موقع التكنولوجيا "موبيل زيشر.دي" الألماني ميريام روهنشتروت، أن البيانات لا يتم محوها من رقاقات الذاكرة الحديثة عند إجراء عملية "الحذف"، لكن كل ما يتم فعله هو تصنيف الذاكرة بأنها خالية، كما أنه يمكن استعادة البيانات ببعض الإجراءات البسيطة مرة أخرى، وهو ما قد لا يرغب فيه مالك الجهاز القديم.

نسخ احتياطي

إذا لم يرغب المستخدم أن تختفي البيانات الشخصية مع الجهاز، فيمكن تأمينها، وذلك بنقلها مباشرة إلى جهاز جديد أو إجراء نسخ احتياطي بمساعدة خدمات التخزين السحابي "غوغل درايف" على نظام أندرويد أو خدمة "آي كلاود" بالنسبة لأجهزة آبل. وتقدم بعض الشركات المنتجة أيضا إمكانية النسخ الاحتياطي للبيانات باستخدام برنامج خاص. وللقيام بذلك، يتم توصيل الهاتف بالحاسوب بواسطة "كابل".

وحتى يتمكن المستخدم الجديد من تشغيل الهاتف الذكي، يجب أيضا إزالة حسابات المستخدمين، حيث يتعين على مستخدمي أندرويد تسجيل الخروج عن طريق الإعدادات الموجودة ضمن "الحسابات"، أما مع أجهزة آبل فإنه يتم في البداية فصل جميع الأجهزة المرتبطة.

ومن جانبه، أوضح باتريك بيلمر من موقع التكنولوجيا "هايزه أونلاين" الألماني أنه إذا كانت وظيفة البحث عن آيفون (Find my iPhone) "المتوفرة حتى إصدار iOS 12" أو أين هو (Where is) "بدءا من iOS 13" فعالة، فإنه يجب إلغاء هذا التفعيل في إعدادات خدمة "آي كلاود".

يجب إزالة حسابات المستخدمين القدامى من الهاتف قبل استخدامه (الجزيرة)

وفي حال الإصدار 10.2 من نظام تشغيل آبل "آي أو أس" أو أقدم، فإنه يتعين على المستخدم تسجيل الخروج بشكل منفصل من خدمتي "آي كلاود" و"آي تيونز ومتجر التطبيقات"، ويمكن معرفة الإصدار المثبت في الإعدادات ضمن بند "عام/معلومات".

واعتبارا من الإصدار "آي أو أس 10.3" يمكن تسجيل الخروج من "هوية آبل" (AppleID) من خلال إعدادات "آي كلاود"، وبدءا من الإصدار 13 الحالي من نظام التشغيل "آي أو أس" يصبح الأمر أكثر سهولة عند إعادة التعيين، حيث يتم إلغاء تفعيل وظيفة الموقع أوتوماتيكيا وتسجيل الخروج من "هوية آبل".

وعن طريق إعادة ضبط إعدادات المصنع، تتم إزالة جميع البيانات والإعدادات الشخصية من الجهاز ليبقى نظام التشغيل فقط، وعلى أجهزة أندرويد، يمكن العثور على هذا الخيار ضمن قائمة الإعدادات، لكن اعتمادا على الشركة المصنعة قد يوجد ضمن قائمة "الإدارة العامة" أو "النظام".

وفي نظام آبل "آي أو أس"، يتم هذا عبر خيار "إلغاء كل المحتويات والإعدادات" الموجود في قائمة الإعدادات تحت بند "إعادة الضبط"، وإذا تم تفعيل كود التقييد، مثل قفل الأطفال، فيجب إدخال هذا.

تطبيقات تنظيف الذاكرة

وأعلنت بعض الشركات عن تطبيقات تقوم بتنظيف ذاكرة الهاتف تماما، لكن ميريام روهنشتروت تعتبر برامج الحذف هذه غير ضرورية، كما أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات (BSI) يرى أن مسح هذه البرامج للبيانات من الهواتف ليس بالأمر المؤكد.

والأسهل هو الكتابة فوق الذاكرة ببيانات غير مهمة، مثل تسجيل فيديو حتى تمتلئ الذاكرة مرة أخرى، ثم إعادة تعيين الهاتف مرة أخرى، ويوصي المكتب الألماني بهذه الخطوة بشكل خاص مع الهواتف الذكية الأقدم.