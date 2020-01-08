بالصور: سيارات ذاتية القيادة وأخرى طائرة.. مركبات تأسر الأنظار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

أبهرت السيارة الجميع بتصميمها الفريد، فهي لا تحتوي على أبواب، وتشتمل على 33 لوحة إلكترونية متحركة متعددة الاتجاهات تجعلها تبدو مثل الحرباة. ويفترض بهذه اللوحات الإلكترونية أن تزود السيارة بالطاقة إلى جانب تزويد السائق والركاب بمناظر خلابة للعالم الخارجي، ثم يتم إسقاط تلك الصور على شاشة ضخمة في مقدمة السيارة.

2- هوندا و"العربة"

بدورها، تسمح شركة هوندا اليابانية للحاضرين بالجلوس في سيارتها التي تشبه العربات التي تجرها الخيول مع عناصر تحكم قيادة بالحد الأدنى، فالسيارة لا تحتوي على دواسات وإنما على عجلة توجيه بشكل قرص يتم دفعها أو سحبها مثل زر عملاق من أجل التحكم بالتسارع.

سيارة هوندا تبدو على شكل العربات التي تجرها الخيول (رويترز)

3- فيات وسيارتها القابلة للتركيب

عرضت شركة فيات نموذجا من سيارتها المستقبلية "سنتوفينتي" القابلة للتركيب، حيث بإمكان المشترين، نظريا، دمج ومطابقة المكونات حسب رغباتهم.

نظريا فإنه يمكن لمالكي سيارة فيات هذه دمج ومطابقة المكونات حسب رغباتهم (غيتي إيميجز)

4- أودي وسيارتها ذاتية القيادة

عرضت شركة أودي سيارة ذاتية القيادة تملك مكتبا قابلا للسحب من أمام مقعد السائق، وتقول الشركة إنه مفيد كي يلعب السائق مع الراكب أثناء الرحلة ذاتية القيادة بعض ألعاب البطاقات مثلا.

سيارة أودي ذاتية القيادة تملك مكتبا يمكن سحبه من أمام مقعد السائق لاستخدامه عند الرغبة في اللعب مع راكب السيارة (الفرنسية)

5- سيارة سوني الترفيهية

كشفت شركة الإلكترونيات اليابانية سوني عن نسختها لسيارة المستقبل التي تحمل الاسم "فيجن أس"، وتعج مقطورة السيارة الداخلية بتقنيات الترفيه، بما في ذلك شاشة بانورامية إلى جوار لوحة القيادة.

سوني وظفت خبراتها في مجال الترفيه لجعل القمرة الداخلية لسيارة فيجن أس محطة ترفيه متكاملة (الفرنسية)

6- تويوتا وسيارتها الذكية

عرضت تويوتا تصورها لسيارة المستقبل، وذلك باستعراض سيارتها "أل كيو ليفل 4"، ذاتية القيادة، التي تمتلك مساعدا شخصيا مدمجا يعتمد الذكاء الاصطناعي، ويدعى "يوي".

سيارة تويوتا تستخدم مساعدا شخصيا مدمجا يعتمد الذكاء الاصطناعي يدعى يوي (الفرنسية)

7- سيارة هونداي الطائرة

كانت مركبة هونداي الطائرة من أبرز ما لفت الأنظار خلال المعرض وتحمل مركبتها الكهربائية الطائرة اسم "أس-أي1". وأعلنت هونداي أنها دخلت في شراكة مع شركة أوبر الأميركية المخصصة بخدمة طلب سيارات الأجرة، وتتطلع لتصنيع سيارات أجرة طائرة لأوبر في المستقبل. وتم تصميم المركبة "أس-أي1" لتصل إلى سرعة 290 كيلومترا/الساعة.

مركبة هونداي الطائرة تستطيع الوصول إلى سرعة 290 كيلومترا/الساعة (الفرنسية)

مركبات فعلية

رغم أن جميع السيارات المذكورة آنفا تمثل "تصورا" لسيارات المستقبل وليست متاحة للبيع في أي وقت قريب، فإن شركات أخرى عرضت سيارات فعلية يمكن اقتناؤها.

فورد

عرضت شركة فورد مركبتها موستانغ ماتش أي جي تي، وهي سيارة كهربائية ستطرحها نهاية هذا العام، وتستطيع السير نحو أربعمئة كيلومتر بشحنة بطارية واحدة وستكلف نحو ستين ألف دولار.

سيارة فورد الكهربائية تستطيع السير نحو 400 كيلومتر بشحنة بطارية واحدة (الفرنسية)

بايتون

كشفت شركة بايتون الصينية عن سيارة "أم-بايت" الكهربائية التي تملك لوحة تحكم (داشبورد) كبيرة أمام السائق، وخلال عرضها أكدت الشركة أن سيارة المستقبل ستعمل بقوة البيانات وليس بقوة الحصان. وستطرح بايتون السيارة للبيع بوقت لاحق هذا العام، لكنها لم تذكر السعر.

سيارة "أم بايت" تملك لوحة تحكم (داشبورد) كبيرة أمام السائق (رويترز)

هنريك فيسكر

كشف رجل الأعمال الأميركي الدانماركي هنريك فيسكر عن سيارة كهربائية تدعى "فيسكر أوشن" يخطط لطرحها بشكل تجاري للمستهلكين في مطلع 2022، وستكلف نحو 37 ألف دولار، وهي تملك ألواحا شمسية على سطحها لتوفير الطاقة للبطارية.

دراجة سايبك

عرضت شركة سايبك (Cybic) دراجة كهربائية قابلة للطي، تدمج فيها مساعد أمازون الصوتي الذكي "أليكسا"، ويتيح ذلك لراكب الدراجة التحدث مع المساعد الصوتي لشركة أمازون أثناء القيادة، مثل سؤاله عن الاتجاهات أو عن معلومات بشأن حركة المرور أو الطقس.