هاجمها رواد تويتر.. لعبة تستغل الأزمة بين إيران وأميركا لترويج نسختها الجديدة

شن مستخدمو تويتر حملة شعواء بعد أن استغلت شركة لألعاب الفيديو النزاع الحالي بين أميركا وإيران للترويج لنسخة جديدة من لعبتها تحت عنوان "الحرب العالمية الثالثة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت لعبة "الحرب العالمية الثالثة: أزمة الشعوب" (Conflict of Nations: World War Three) إعلانا على تويتر مع العنوان التالي "إيران تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟ هل هو سيناريو للحرب العالمية الثالثة؟ كيف سيكون الوضع الآن؟".

الحساب لم يتحقق منه، ولكن يبدو أنه الموقع الرسمي للعبة على تويتر، بحسب الديلي ميل.

Iran starting World War 3? Simulate any #WWIII scenario you can think of in Conflict of Nations right now! — Conflict Of Nations (@CoNWW3) ٣ يناير ٢٠٢٠

ونُشرت التغريدات التسويقية يوم الجمعة بعد مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أميركية على العراق، وتوعدت إيران بأنها ستأخذ بثأره كرد فعل، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب.

ولم يرد دورادو جيمز، مطور لعبة الفيديو، على الفور على طلب موقع بيزنس إنسايدر للتعليق.

ونظرا لأن المنشور كان إعلانا، فلن يظهر على الصفحة الرئيسية للحساب، لكن التعليقات السلبية للمستخدمين الذين وجدوا في استغلال حدث قد يكون مأساويا لغايات التسويق، عملا يتجاوز معايير التسويق المعروفة.

فقال تيري كوبر معبرا عن امتعاضه من اللعبة "لا حاجة لمشاهدة اللعبة فالمعركة الحقيقة على وشك أن تبدأ".

No need, I'll just watch the real thing play out. — Terry Cooper 🍌 🎬🅰️🇬🇧 ; (@13WottonRoad) ٣ يناير ٢٠٢٠

ووجد الكثير من المستخدمين الإعلان تعبيرا عن "قلة ذوق" الشركة المنتجة، حيث قال جاكي بيليفز في تغريدة "هذه قلة ذوق لا نظير لها".

this is exceptionally poor taste — jake (@jakebeleafs) ٣ يناير ٢٠٢٠

بينما غرد آخر بأن الإعلان مضلل، فمن وجهة نظره أميركا التي بدأت الحرب وليس إيران، فقال جيرمي دافيد باركر "يجب أن تقول إن أميركا بدأت الحرب العالمية الثالثة".

Shouldn't that be "America starts #WW111"? — Jeremy David Parker (@not3bad) ٣ يناير ٢٠٢٠

وعبر آخرون عن اشمئزازهم من الإعلان فقال ديلان "هذا واحد من أكثر الأشياء إثارة للاشمئزاز".

Shouldn't that be "America starts #WW111"? — Jeremy David Parker (@not3bad) ٣ يناير ٢٠٢٠