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هاجمها رواد تويتر.. لعبة تستغل الأزمة بين إيران وأميركا لترويج نسختها الجديدة

صورة إعلان اللعبة على تويتر الذي يحمل عنوان "إيران تبدأ الحرب العالمية الثالثة" (مواقع التواصل)
صورة إعلان اللعبة على تويتر الذي يحمل عنوان "إيران تبدأ الحرب العالمية الثالثة" (مواقع التواصل)

شن مستخدمو تويتر حملة شعواء بعد أن استغلت شركة لألعاب الفيديو النزاع الحالي بين أميركا وإيران للترويج لنسخة جديدة من لعبتها تحت عنوان "الحرب العالمية الثالثة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت لعبة "الحرب العالمية الثالثة: أزمة الشعوب" (Conflict of Nations: World War Three) إعلانا على تويتر مع العنوان التالي "إيران تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟ هل هو سيناريو للحرب العالمية الثالثة؟ كيف سيكون الوضع الآن؟".

الحساب لم يتحقق منه، ولكن يبدو أنه الموقع الرسمي للعبة على تويتر، بحسب الديلي ميل.

ونُشرت التغريدات التسويقية يوم الجمعة بعد مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أميركية على العراق، وتوعدت إيران بأنها ستأخذ بثأره كرد فعل، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب.

ولم يرد دورادو جيمز، مطور لعبة الفيديو، على الفور على طلب موقع بيزنس إنسايدر للتعليق.

ونظرا لأن المنشور كان إعلانا، فلن يظهر على الصفحة الرئيسية للحساب، لكن التعليقات السلبية للمستخدمين الذين وجدوا في استغلال حدث قد يكون مأساويا لغايات التسويق، عملا يتجاوز معايير التسويق المعروفة.

فقال تيري كوبر معبرا عن امتعاضه من اللعبة "لا حاجة لمشاهدة اللعبة فالمعركة الحقيقة على وشك أن تبدأ".

ووجد الكثير من المستخدمين الإعلان تعبيرا عن "قلة ذوق" الشركة المنتجة، حيث قال جاكي بيليفز في تغريدة "هذه قلة ذوق لا نظير لها".
 
بينما غرد آخر بأن الإعلان مضلل، فمن وجهة نظره أميركا التي بدأت الحرب وليس إيران، فقال جيرمي دافيد باركر "يجب أن تقول إن أميركا بدأت الحرب العالمية الثالثة".
 

وعبر آخرون عن اشمئزازهم من الإعلان فقال ديلان "هذا واحد من أكثر الأشياء إثارة للاشمئزاز".
 
ورغم أن بعض المغردين أثنوا على الإعلان من الناحية التسويقية، فإن أغلب التغريدات كانت ضد استخدام حدث يحتمل أن يكون كارثيا لتسويق منتجات للمستخدمين.
المصدر : مواقع إلكترونية
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