هاجمه في حفل غولدن غلوب.. ممثل يشبِّه زوكربيرغ بالطفل النازي المضلل

وصف الممثل الساخر ساشا بارون كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بأنه "طفل ساذج ومضلل ينشر الدعاية النازية".

واغتنم كوهين الفرصة أثناء تقديمه إحدى فقرات حفل غولدن غلوب لانتقاد زوكربيرغ، حيث كان كوهين يقدم فيلم جوجو رابيت (Jojo Rabbit)، وهو نظرة عميقة عن ألمانيا النازية من خلال عيون صبي يبلغ من العمر 10 أعوام من قوات هتلر، وحصل الفيلم على جائزتين للغولدن غلوب.

وقال كوهين "بطل هذا الفيلم القادم هو طفل ساذج ومضلل ينشر الدعاية النازية وليس لديه سوى أصدقاء خياليين، اسمه مارك زوكربيرغ"، وتابع "آسف هذه مقدمة قديمة لشبكة التواصل الاجتماعي"، قالها مازحا قبل أن يقدم جوجو رابت.

وشن كوهين في نوفمبر/تشرين الثاني هجوما قاسيا على أقطاب شركات التقنية الكبرى خلال خطاب ألقاه أمام جمعية مكافحة التشهير. وانتقد زوكربيرغ على وجه الخصوص، واتهم فيسبوك بتسهيل نشر خطاب الكراهية ونظريات المؤامرة.

كما اتهم كوهين زوكربيرغ باستخدام تعريف منحرف لحرية التعبير لتبرير السماح لخطاب الكراهية -بما في ذلك إنكار ما يُعرف بالهولوكوست أو المحرقة اليهودية- على فيسبوك.

وانتقد كذلك قرار فيسبوك إعفاء الإعلانات السياسية من عمليات التحقق من المضمون. ووصف سلوك الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية -مثل زوكربيرغ- بأنه نوع من "الإمبريالية الأيديولوجية".