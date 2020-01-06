رغم أنها مجانية.. مبيعات لعبة فورتنايت تحقق أرقاما قياسية في 2019

حققت لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت عام 2019 مبيعات بلغت 1.8 مليار دولار، مما يمثل أكثر من إجمالي مبيعات عام واحد لأي لعبة في تاريخ ألعاب الفيديو.

ورغم أن اللعبة نفسها مجانية من الناحية الفنية، إلا أن شركة إيبك غيمز المالكة للعبة تقوم بعمليات تسويق لاشتراكات في معارك محددة، إضافة إلى عدد لا يحصى من عمليات الشراء من منتجات اللعبة أو ما يعرف بالسكنز -وهي الملابس والأسلحة وعادات الرقص وردود فعل اللاعبين الخاصة - للحفاظ على 125 مليون من اللاعبين النشطين.

هذا بالإضافة إلى العلاقات التسويقية الكثيفة مع أكبر شركات الأفلام في العام، بما في ذلك كل من "أفنجرز" (المنتقمون) و"ستار وورز" (حرب النجوم).

وحققت صناعة الألعاب بشكل عام، أداء جيدا في عام 2019، حيث قدرت شركة نيلسن للاستشارات أن إجمالي مبيعات صناعة الألعاب بلغ 120 مليار دولار، بزيادة 4% على عام 2018.

وحصلت ألعاب الهواتف المحمولة على حصة الأسد من هذا المجموع، فقد بلغت مبيعاتها 64.4 مليار دولار، تليها ألعاب الحاسوب بمبلغ 29.4 مليار دولار، ووحدات الألعاب التي حققت 15.4 مليار دولار.