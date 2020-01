أكثر من مجرد معرفة الاتجاهات.. 4 خدمات غير متوقعة لخرائط غوغل

بإمكان تطبيق خرائط غوغل على هاتفك القيام بأكثر من مجرد إرشادك إلى وجهتك، فخلف صور الأقمار الاصطناعية عالية الجودة ورموز حركة المرور التي تظهر على الخارطة، تتخفى أداة بحث قوية محملة بأطنان من البيانات التي يوفرها المستخدمون في الوقت الحقيقي عن المتاجر والمطاعم والشركات والمواقف العامة، وأي مكان آخر قد تقصده.

وتاليا بعض الاستخدامات القيّمة التي ربما تجهلها عن خرائط غوغل:

1- معرفة زمن الانتظار في المكان الذي تقصده

قبل أن تخرج من الباب متوجها إلى مركز تجاري أو حتى محل خضار، يمكنك تفقد خرائط غوغل لمعرفة معدل الازدحام الذي قد تصادفه في المكان الذي تقصده. وإليك الطريقة:

في تطبيق خرائط غوغل، انقر على مكان العمل أو الموقع الذي تريد زيارته، ثم مرر إلى الأسفل حتى تشاهد رسما بيانيا بعنوان "أوقات شائعة" (popular times). انقر على يوم الأسبوع إذا كنت تخطط لزيارة ذلك المكان في يوم آخر من الأسبوع.

انقر على العمود الأحمر لمشاهدة بيانات الازدحام الحالية، أو على الأعمدة الزرقاء للحصول على ملخص عن مستوى الازدحام الذي يمكن توقعه في وقت آخر: ليس مزدحما، ليس مزدحما جدا، مزدحم قليلا، أو في قمة الازدحام.

تحت عنوان "خطط لزيارتك" (Plan your visit)، ستجد معلومات عامة مثل أوقات ذروة الانتظار (مثل حتى خمس دقائق من 6 صباحا إلى 12 صباحا)، وطول معدل الزيارة (مثل يمضي الناس عادة عشرين دقيقة هنا). الآن ستعلم إن كنت ستدخل وتخرج بسرعة أم إنك ستحتاج إلى حمل كتاب معك لمطالعته عندما تكون أوقات الانتظار طويلة، أو بكل بساطة خطط لزيارة المكان في يوم آخر.

2- تفحص قوائم المطاعم والصور ومراجعات الزبائن

إضافة إلى أدواته القوية في تصفح الاتجاهات، فإن تطبيق خرائط غوغل ثري بمراجعات المستخدمين، مثل تطبيقي "يلب" (Yelp) أو "تريب أدفايزر" (TripAdvisor)، مما يتيح لك أخذ فكرة جيدة عن نوعية الخيارات التي يقدمها المكان المقصود، وكذلك أسعاره وطريقة تقديم الخدمة.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كانت وجهتك هي مطعم أو فندق مثلا، حيث يمكن لمراجعة خيارات قائمة الطعام والأسعار -وكذلك إلقاء نظرة إلى الأواني والديكور- أن تلعب دورا في قرارك اختيار مكان جديد. وبالنسبة للذين يثقون في حكمة الجمهور، فإن المطاعم ذات معدل تقييم بخمس نجوم وكذلك المراجعات الفردية يمكن أن تلعب دورا في قرارهم.

يتيح لك تطبيق خرائط غوغل الاطلاع على قوائم الطعام في المطاعم ومشاهدة صور بعض الوجبات التي تقدمها ( مواقع التواصل الاجتماعي)

في معظم المطاعم التي يعرضها التطبيق ستشاهد شريط تصفح في الأعلى يحمل خيارات "نظرة عامة" (Overview) و"قائمة الطعام" (Menu) و"مراجعات" (Reviews) و"صور" (Photos). انقر على أي خيار منها أو مرر إلى الأسفل. الرابط المعنون "قائمة الطعام" يوجد عادة قبل ساعات العمل، لكن واصل التمرير إلى أسفل حتى تشاهد عنوان "أطباق رائجة" لمشاهدة صور للأطعمة. تخطى عنوان "أوقات شائعة" حتى تصل تقريبا إلى أسفل الصفحة لتعثر على تقييم المطعم بعدد النجوم ومراجعات المستخدمين.

3- استخدام مساعد غوغل (Google Assistant) على آيفون

لا يأتي مساعد غوغل مع نظام التشغيل آي أو إس مثلما يفعل نظام المساعد الصوتي سيري الأقل قدرة بكثير، لكن هناك إعدادات في خرائط غوغل تتيح لك ركن سيري إلى الجنب كي تتمكن من استخدام مساعد غوغل دائما عند استخدام الخرائط.

لإعداد تطبيق خرائط غوغل على هاتفك الآيفون كي يستجيب إلى أمر "أوكي غوغل" أثناء التجول بالخرائط، افتح تطبيق خرائط غوغل وانقر على أيقونة القائمة (النقاط الثلاث الأفقية إلى يسار شريط البحث)، ثم انقر على "إعدادات". في أعلى الصفحة، تحت عنوان "التجول" (Getting Around)، انقر على "تصفح" (Navigation) ثم مرر إلى الخيار المعنون "الوصول إلى مساعدك عبر أوكي غوغل" (Access your Assistant with "OK Google) وفعل الخيار.

يتيح لك تطبيق خرائط غوغل إمكانية استخدام مساعد غوغل الشخصي بديلا عن مساعد آبل "سيري" على هاتفك الآيفون (غيتي)

ربما يكون هذا التحايل مزعجا، حيث عليك إعداد خرائط غوغل للتوجه إلى مكان محدد من أجل أن يعمل خيار الأمر الصوتي "أوكي غوغل"، كما لا يمكنك استدعاء "سيري" بأمر "هاي سيري" عندما تكون تلك الميزة مفعلة. لكنها تظل خيارا أفضل بالنسبة لمن لا يفضلون التخلي عن آيفون والتحول إلى هواتف أندرويد لاستخدام مساعد غوغل.

4- معرفة ساعات العمل وأرقام الهواتف والرموز البريدية

إذا أردت معرفة إذا كان متجر ما مفتوحا أم مغلقا، أو أردت الاتصال به لكنك لا تعرف رقم الهاتف، أو أردت معرفة الرمز البريدي لشركة لا تعرف عن عنوانها سوى اسم الشارع ورقمه، توجه إلى خرائط غوغل واحصل على تلك الإجابات.

ساعات العمل: تظهر ساعات العمل مباشرة تحت عنوان الشركة المطلوبة. ويمكنك النقر على السهم المؤشر إلى أسفل بجوار وقت الإغلاق اليوم لمشاهدة ساعات العمل في أيام أخرى من الأسبوع. ويتم تحديث معظم المعلومات بأي ساعات عمل خاصة بالعطلات وتكون عادة بخط أحمر.

أرقام الهواتف: تحت ساعات العمل ستجد أرقام الهواتف. للاتصال بأحدها دون مغادرة تطبيق خرائط غوغل، انقر على رقم الهاتف، ثم انقر على المنبثقة التي تُظهر كلمة "اتصل" متبوعة برقم الهاتف.

موقع الويب: إذا كان لتلك الشركة موقع إلكتروني، ستجده مذكورا تحت رقم الهاتف، انقر عليه لفتح الموقع الإلكتروني في تبويبة مدعومة بمتصفح غوغل كروم ضمن تطبيق خرائط غوغل.

الرمز البريدي: هذه أقل شيوعا، لكنها في المتناول عند الحاجة إليها. أدخل إما اسم الشارع ورقمه، أو اسم الشركة، وانقر على بحث. في أعلى نتائج البحث بجانب عنوان الشارع ستشاهد الرمز البريدي.