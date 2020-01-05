رسميا.. غلاكسي إس11 وفولد 2 في 11 فبراير المقبل

كشفت سامسونغ رسميا على موقعها الإلكتروني عن موعد طرح الجيل الجديد من هواتفها الرائدة، التي تقول إنها "ستشكل العقد المقبل من تجارب الهاتف المحمول".

ووفق الإعلان، فإن الشركة ستطلق أجهزتها الجديدة يوم 11 فبراير/شباط المقبل في حدث خاص بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، في تمام الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (7 مساء بتوقيت غرينتش)

ومن المتوقع أن تطلق الشركة في ذلك الموعد عائلة هواتف إس11 الذكية الجديدة، كما ينتظر أن تطلق أيضا الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي غلاكسي فولد 2.

وتدور الشائعات حول أن فولد 2 سيكون من الهواتف القابلة للطي بشكل صدفي، أي التي تطوى على محورها الأفقي، على شاكلة هاتف موتورولا رازر المقبل، بدلا من أن تطوى عاموديا من وسطها على شاكلة الجيل الأول من غلاكسي فولد.

وينقل موقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية، عن بعض المصادر أن تجربة سامسونغ الثانية نحو الهواتف المطوية ستكون أقل تكلفة من التجربة الأولى، وعلى سبيل المقارنة فإن غلاكسي فولد، الذي وصل أخيرا إلى المستهلكين بعد مرحلة تأجيل طويلة لحل مشكلة خطيرة في تصميمه، يكلف 1980 دولارا، في حين قد يباع سلفه غلاكسي فولد 2 بنحو 840 دولارا.

يشار إلى أن غلاكسي إس11 كان يظهر منذ فترة في تقارير مسربة على الإنترنت، ولهذا نملك فكرة أوضح عما يمكن توقعه من هذا الهاتف عند طرحه.

وبحسب التسريبات فإن غلاكسي إس11 قد يأتي بخمس كاميرات خلفية في مصفوفة مربعة الشكل، أما من الناحية الأمامية فسيأتي الهاتف بفتحة دائرية في وسط الجزء العلوي من الشاشة -على غرار غلاكسي نوت 10- لاحتضان الكاميرا الأمامية، كما من المتوقع أن يديره معالج كوالكوم سنابدراغون 865 الذي يدعم اتصالات الجيل الخامس (5جي).