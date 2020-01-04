سلمت 15 موظفا سياراتهم.. سيارات تسلا من الطراز 3 المصنوعة بالصين أرخص

خفض موقع شركة تسلا للسيارات الكهربائية الأميركية سعر سيارات الشركة الصينية الصنع بنسبة 16% إلى 299.050 يوانا (حوالي 43 ألف دولار) بعد تلقي إعانات صينية للسيارات الكهربائية، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت في الصين.

يعد هذا التخفيض من بين مجموعة من التعديلات التي أدخلتها تسلا على سياسة مبيعاتها بالصين، بما في ذلك تغيير أسعار ملحقات السيارة ومرافق فرض رسوم الشحن المنزلي.

وقالت تسلا إنها تخطط لبدء تسليم السيارات -المنشأة في مصنعها الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في شنغهاي- إلى الجمهور يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان 15 من موظفي تسلا فرع الصين أول من تسلم السيارة بعد أن انطلقت أول سيارة صينية الصنع من خط إنتاج المصنع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي عمليات التسليم بعد عام من بدء إنشاء مصنع تسلا الوحيد خارج الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت تسلا إن 30% من سلسلة التوريد بالصين محلية، مما يعني أن بعض قطع الغيار يتم شحنها لتصنيع سياراتها. وقالت الشركة بذلك الوقت إنها تريد توطين سلسلة التوريد الصينية بالكامل بحلول نهاية 2020.