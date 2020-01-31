صنعت 99 جهازا فقط.. شركة تطرح هاتف آيفون 11 مستوحى من شاحنة سايبرترك

لم تسلب شاحنة تسلا الكهربائية سايبرترك (Cybertruck) ألباب عشاق السيارات الكهربائية فحسب، فها هي مصنعة الهواتف الفاخرة كافيار (Caviar) تنتج جهاز آيفون مستوحى من شاحنة إيلون ماسك الكهربائية المستقبلية.

وصممت كافيار الهاتف الذي أطلق عليه اسم سايبرفون (Cyberphone)، على هاتفي آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، ليشبه شاحنة سايبرترك التي تصدرت العناوين الرئيسية.

ووصفت كافيار على موقعها على شبكة الإنترنت التصميم للهاتف الفاخر بأنه معدل بأسلوب تسلا سايبرترك، حيث يمكن للمرء أن يتتبع الهندسة المتعمدة للخطوط وبساطة الأشكال وبراعة المواد. كما أن الهاتف الذكي محمي بالكامل من أي تأثير ميكانيكي خارجي، فالغطاء الخلفي والجوانب وحتى الشاشة مخفية تحت لوحات معدنية.

مستوحاة من هندسة سايبر ترك

يعمل سايبرفون على معالج أي13 بيونيك ونظام تشغيل أي أو أس 13، ويأتي بجميع أحجام التخزين، وبالنسبة للأسعار فهي متوفرة عند الطلب فقط.

ووفقا للتقارير، يبدأ سعر الهاتف سعة 64 غيغابايت بـ5256 دولارا، وصنعت كافيار 99 جهازا فقط.

وتحمي علبة تيتانيوم الجهاز، وبالتأكيد قد تكون هذه الحماية والسعر مبالغا فيهما بعض الشيء، ولكن بالنسبة لعشاق تسلا فربما لا يزعجهم دفع هذا المبلغ للحصول على هاتف لا ينكسر.