رعب كورونا.. "فيسبوك" تحارب الفيروس بطريقتها

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستعمل مع المنظمات الصحية العالمية والمحلية لمكافحة المعلومات الخاطئة حول حالة فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها سوف تزيل المشاركات حول نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة والعلاجات المزيفة لفيروس كورونا من منصات الشبكات الاجتماعية التي تمتلكها الشركة، مثل واتساب وفيسبوك وإنستغرام.

وأوضح رئيس الصحة الرقمية في شركة فيسبوك كانغ شن جين في منشور على مدونة الشركة، خطوات فيسبوك لمكافحة المعلومات الخاطئة حول الفيروس القاتل.

وكتب جين "إننا نفعل ذلك امتدادا لسياساتنا الحالية لإزالة المحتوى الذي قد يتسبب في ضرر مادي، نحن نركز على الادعاءات التي تهدف إلى تثبيط العلاج أو اتخاذ الاحتياطات المناسبة".

وانتشرت المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الأمثلة على ذلك المنشورات ومقاطع الفيديو اللتان تنتشران على فيسبوك وتزعمان -كذبا- أن فيتامين سي سيعالج الفيروس أو يمنعه.

وكتب جين أن فيسبوك ستتيح للمنظمات الصحية الإبلاغ عن أي محتوى على فيسبوك وإنستغرام يعزز المحتوى الضار مثل نظريات المؤامرة أو العلاجات الخاطئة لمكافحة المرض.

وتأتي الخطة في إطار الجهود الحالية التي يبذلها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لإيقاف المعلومات الخاطئة عن طريق السماح لمدققي الحقائق المستقلين بمراجعة محتوى المعلومات.

وإذا تم العثور على منشور يحتوي على معلومات خاطئة من قبل أحد شركاء التحقق، فسيكون نطاق النشر محدودا على الأنظمة الأساسية وسيشاهد المستخدمون تنبيها لإعلامهم بنتائج مدقق الحقائق.

وقال جين أيضا إن فيسبوك ستبدأ في عرض وحدة معلومات حول الأزمة عندما يشاهد المستخدمون عمليات البحث أو علامات التصنيف المتعلقة بالفيروس، وذلك باتباع سياسة مماثلة أعلنتها منصة تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع.