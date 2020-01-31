‫برامج مكافحة الفيروسات تستمر في حماية ويندوز 7‬

أوضح معهد "إي في تيست" الألماني أنه رغم إعلان مايكروسوفت عن إيقاف دعم نظام تشغيل ويندوز 7‬ ‫مؤخرا، وبالتالي لم تعد هناك تحديثات أمان أو وظائف جديدة له، فإن‬ ‫معظم برامج مكافحة الفيروسات لا تزال تدعم نظام ويندوز 7.‬

‫‬‫ولم تعلن الشركات المطورة لبرامج مكافحة الفيروسات عن‬ ‫إيقاف دعم نظام ويندوز 7، كما أنها ترغب في طرح التحديثات وتوقيعات‬ ‫الفيروسات الجديدة لبرامج الحماية لمدة عامين آخرين على الأقل.‬

‫وأعلنت شركة أفيرا وحدها إيقاف الدعم لبرنامجها لمكافحة الفيروسات‬ ‫في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولم تعد مايكروسوفت تقدم تحديثات‬ ‫لبرنامجها "سكيوريتي إسينشالز" (Securtiy Essentials) إلا أن توقيعات الفيروسات لا تزال‬ ‫متوافرة. ‬

‫ووضع المعهد الألماني جدولا يتضمن معلومات محدثة باستمرار حول‬ ‫برامج مكافحة الفيروسات الشائعة.

وبدلا من مواصلة استعمال نظام ويندوز‬ ‫7، ينصح المعهد الألماني بالتحويل إلى نظام مايكروسوفت 10 حيث يمكن‬ ‫لأصحاب ترخيص ويندوز 7 التحويل إلى الإصدار الجديد مجانا.‬