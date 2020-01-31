برامج مكافحة الفيروسات تستمر في حماية ويندوز 7
أوضح معهد "إي في تيست" الألماني أنه رغم إعلان مايكروسوفت عن إيقاف دعم نظام تشغيل ويندوز 7 مؤخرا، وبالتالي لم تعد هناك تحديثات أمان أو وظائف جديدة له، فإن معظم برامج مكافحة الفيروسات لا تزال تدعم نظام ويندوز 7.
ولم تعلن الشركات المطورة لبرامج مكافحة الفيروسات عن إيقاف دعم نظام ويندوز 7، كما أنها ترغب في طرح التحديثات وتوقيعات الفيروسات الجديدة لبرامج الحماية لمدة عامين آخرين على الأقل.
وأعلنت شركة أفيرا وحدها إيقاف الدعم لبرنامجها لمكافحة الفيروسات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولم تعد مايكروسوفت تقدم تحديثات لبرنامجها "سكيوريتي إسينشالز" (Securtiy Essentials) إلا أن توقيعات الفيروسات لا تزال متوافرة.
ووضع المعهد الألماني جدولا يتضمن معلومات محدثة باستمرار حول برامج مكافحة الفيروسات الشائعة.
وبدلا من مواصلة استعمال نظام ويندوز 7، ينصح المعهد الألماني بالتحويل إلى نظام مايكروسوفت 10 حيث يمكن لأصحاب ترخيص ويندوز 7 التحويل إلى الإصدار الجديد مجانا.
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