بوجود العشرات منها.. ما هي أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام ويندوز؟

تتوفر حاليا باقة كبيرة من برامج مكافحة الفيروسات للحواسيب المزودة بنظام ويندوز، حيث تطلق شركات عديدة إصدارات مجانية من برامجها المدفوعة لمكافحة الفيروسات، أو تقدم برامجها للشركات المنتجة للحواسيب لكي يتم تثبيتها على الأجهزة مسبقا.

وأشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني إلى أن حالة التهديد الكبيرة تبرر وفرة العروض من برامج مكافحة الفيروسات، حيث دائما ما يتم رصد هجمات جديدة تستهدف حواسيب ويندوز، بالإضافة إلى تزايد خطورة البرامج الضارة باستمرار، مثل فيروسات تشفير البيانات وطلب الفدية، ولذلك ليس هناك بديل لحماية الحواسيب بصورة جيدة.

وكان ينظر إلى برنامج مكافحة الفيروسات "ديفندر" (Defender) المجاني والمدمج بنظام مايكروسوفت "ويندوز 10"، على أنه غير كاف لفترة طويلة، إلا أن مايكروسوفت طورت هذا البرنامج كثيرا في الآونة الأخيرة فأصبح يوفر حاليا حماية آمنة بصورة مستمرة، وذلك وفقا للاختبارات الدورية التي يجريها معهد أمان تكنولوجيا المعلومات "أي.في-تيست" الألماني.

وفي هذه الاختبارات يحقق برنامج "ديفندر" نتائج جيدة للغاية، أو حتى أفضل النتائج فيما يتعلق باكتشاف البرامج الضارة وفي هجمات "يوم الصفر" الخطرة، أي الهجمات التي تستغل الثغرات الأمنية في نفس يوم اكتشافها.

وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه: هل يرجع برنامج مايكروسوفت البرامج الأخرى غير ضرورية؟ وللإجابة يقول رونالد أيكنبيرغ من مجلة الحاسوب "سي.تي" الألمانية موضحا "في واقع الأمر لا توفر البرامج الأخرى مزيدا من الحماية، حيث تتشابه الإصدارات المجانية من برامج مكافحة الفيروسات فيما بينها، وتوفر نفس القدر العالي من الحماية".

دائما ما يتم رصد هجمات جديدة تستهدف حواسيب ويندوز (الفرنسية)

دعم شخصي

ولكن الخبير الألماني أشار إلى أن هناك مزايا تقدمها البرامج المنافسة، حيث توفر الكثير من الشركات دعما شخصيا لا يقدمه برنامج مايكروسوفت، وتعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية بالنسبة للمستخدمين قليلي الخبرة. وتتوفر مثل هذه الخدمة في الإصدارات المتميزة المدفوعة من برامج مكافحة الفيروسات.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الإصدارات العديد من الأدوات الأخرى مثل الحذف الآمن للملفات أو تنظيف القرص الصلب من البيانات غير الضرورية. وترتبط مدى الحاجة إلى شراء هذه الأدوات بالاحتياجات الشخصية للمستخدم. وإذا كان المستخدم يعتمد على برنامج مكافحة الفيروسات لسنوات، فلن يحتاج إلى استبدال برنامجه المعتاد ببرنامج "ديفندر" إذا لم يكن هناك ما يدعو لذلك.

ماذا عن الإعلانات؟

ويختلف الوضع تماما عندما يتعلق الأمر بالإعلانات، حيث تزعج الكثير من البرامج المجانية لمكافحة الفيروسات المستخدم بإظهار الإعلانات على سطح المكتب، كما يكثر ظهور النوافذ المنبثقة في الإصدارات المدفوعة، والتي تشير إلى المنتجات الأخرى لنفس الشركة. ولحسن الحظ فإن برنامج "ديفندر" يتخلص من مثل هذه الإعلانات.

وتسري قاعدة هامة على برنامج "ديفندر"، حيث يجب أن يكون محدثا دائما على غرار البرامج الأخرى لمكافحة الفيروسات. وقد تم ضبط البرنامج من المصنع على البحث عن التحديثات وتثبيتها تلقائيا. ومن الأفضل ألا يتدخل المستخدم في تعديل هذه الإعدادات لضمان التشغيل الآمن والمريح. ورغم ذلك، لا يمكن لبرنامج مايكروسوفت ضمان الحماية الكاملة من الفيروسات مثل البرامج الأخرى لمكافحة الفيروسات.

وأشار خبير التكنولوجيا الألماني ديفد بوث إلى أن ضمان الحماية من الفيروسات يرتبط بسلوكيات المستخدم، مشددا على ضرورة تثبيت التحديثات الجديدة فورا. وينطبق ذلك بصفة خاصة على متصفح الويب ونظام التشغيل وجميع البرامج الأخرى التي تتصل بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ضرورة تثبيت البرامج من مصادر معروفة وموثوقة فقط، وعدم النقر على الروابط المشبوهة التي غالبا ما تحتوي على برمجيات وشفرات خبيثة.