مع إعلان زيادة أرباحها.. فيسبوك تدفع 550 مليون دولار لتسوية قضية جماعية ضدها

قالت شركة فيسبوك الأميركية أمس الأربعاء إنها وافقت على دفع 550 مليون دولار لتسوية قضية جماعية ضدها في ولاية إلينوي، تتعلق باستخدامها تقنية التعرف على الوجه. يأتي ذلك بينما كشفت عن زيادة في أرباحها وارتفاع عدد مستخدميها.

وتشكل موافقة فيسبوك على دفع هذا المبلغ الكبير انتصارا مهما للمجموعات المناصرة للخصوصية، والتي أثارت أسئلة حول ممارسات الشبكة الاجتماعية في التنقيب عن بيانات المستخدمين.

وتنبع القضية من خدمة "اقتراحات الوسم" (Tag Suggestions) لصور فيسبوك، والتي تستخدم برنامج مطابقة الوجه لاقتراح أسماء للأشخاص في الصور.

وقالت الدعوى إن فيسبوك انتهكت قانون إلينوي لخصوصية القياسات الحيوية عبر جمع بيانات الوجه لخدمة "اقتراحات الوسم" بدون إذن المستخدمين وبدون إخبارهم بالمدة التي سيتم الاحتفاظ بها في البيانات. وتؤكد الشركة أن هذه المزاعم لا أساس لها.

وبموجب اتفاق التسوية، ستدفع فيسبوك 550 مليون دولار لمستخدمي إلينوي المعنيين والرسوم القانونية لمحامي الادعاء.

وجاء كشف فيسبوك عن التسوية مع إعلانها عن نتائج الشركة المالية الفصلية، حيث بينت أن العائدات ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 21 مليار دولار في الربع الرابع من 2019، مقارنة بالربع ذاته من العام 2018، في حين ارتفعت الأرباح بنسبة 7% لتصل إلى 7.3 مليارات دولار.

وقال كبير المسؤولين الماليين في الشركة ديفد فاينر في بيان الأرباح للمستثمرين إن التسوية زادت من التكاليف العامة والإدارية المتصاعدة للشبكة الاجتماعية، والتي ارتفعت بنسبة 87% عن العام 2018، مشيرا إلى أن الشركة قررت متابعة التسوية "لأنه من مصلحة مجتمعنا ومساهمينا تجاوز هذا الأمر".

كما أعلنت الشركة عن زيادة عدد المستخدمين اليوميين لموقع فيسبوك بنسبة 9% ليصل إلى 1.66 مليار مستخدم، في تخطٍ لافت لتوقعات المحللين، مما يعكس عاما من القوة الموثوقة في أعمالها الإعلانية حتى مع ارتفاع النفقات.